ส่งใจทัพเวคบอร์ด!! ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ร่วมกับพันธมิตร เอสพาร์ค สนับสนุน ซีเกมส์ เปิดสนาม ESC Thai Wake Park x “โค้ก” เปิดความซ่า เชียร์ไทยไปให้สุด

ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า จับมือพันธมิตร เอสพาร์ค สนับสนุนมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ไทยแลนด์ 2025 เปิดสนาม ESC Thai Wake Park ที่รังสิต ปทุมธานีเป็นสนามจัดการแข่งขันกีฬาเคเบิ้ลเวคบอร์ด ชู “โค้ก” เปิดความซ่า เชียร์ไทยไปให้สุด ส่งความสดชื่นให้นักกีฬาทีมชาติในช่วงเก็บตัวและแข่งขัน ชวนแฟนกีฬาเอ็กซ์ตรีมร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเวคบอร์ดไทยคว้าชัยชนะ
พิศุทธิ์ แก้วเจริญ ผู้อำนวยการขาย - ร้านค้า HoReCa บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายหลักของเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทย กล่าวว่า “ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า เป็นหนึ่งในพันธมิตรอย่างเป็นทางการที่ร่วมสนับสนุนมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค การแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับพันธมิตร เอสพาร์ค รังสิต (ESC Park) สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำ ประเภทเคเบิ้ลเวคบอร์ด ในสนาม ESC Thai Wake Park โดยมอบความสดชื่นจากเครื่องดื่มของ “โคคา-โคล่า” และน้ำดื่มน้ำทิพย์ ให้กองทัพนักกีฬาในช่วงการเก็บตัวและตลอดการแข่งขัน พร้อมส่งสื่อโปรโมท “โค้ก” เปิดความซ่า เชียร์ไทยไปให้สุด ชวนประชาชนเชียร์นักกีฬาไทยให้คว้าชัยในศึกระดับอาเซียนครั้งนี้ โดยไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอสพาร์ค มามากกว่า 5 ปี ให้บริการจัดส่งเครื่องดื่มแบรนด์ระดับโลกจาก “โคคา-โคล่า” เพื่อจำหน่ายและให้บริการภายในพื้นที่ของเอสพาร์ค พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการขายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน การเปิดสนามการแข่งขันเวคบอร์ดซีเกมส์และสนับสนุนเครื่องดื่มในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมกิจกรรมในระดับชาติและส่งใจให้นักกีฬาไทย สร้างประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจไปด้วยกัน”
ณัฏฐ์ธนิน คุณาธนาฒย์ ผู้อำนวยการบริหารและการพาณิชย์ เอสพาร์ค รังสิต กล่าวว่า “เอสพาร์ค รังสิต ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า สนับสนุนกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดย ESC Thai Wake Park ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเคเบิ้ลเวคบอร์ด ซึ่งเรามั่นใจในมาตรฐานและความพร้อมของสนามและอุปกรณ์ที่ครบครัน ในการรองรับการแข่งขันระดับอาเซียน พร้อมต้อนรับกองทัพนักกีฬาและกองเชียร์ให้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดมันส์จากกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำ และขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาเวคบอร์ดไทยให้คว้าชัยในศึกครั้งนี้ ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 14–16 ธันวาคม 2568”
เอสพาร์ค รังสิต มีพื้นที่กว่า 300 ไร่ ในซอยคลองหลวง 17 ปทุมธานี นอกจากเวคพาร์คแล้ว ยังมีสนามปั๊มแทร็ก (Pumptrack) สำหรับสเก็ตบอร์ด จักรยาน กีฬาเอ็กซ์ตรีมและสตรีท สนามไดร์ฟกอล์ฟขนาดมาตรฐาน รวมทั้งสถานที่พัก ESC Park Hotel และ ESC Studio สำหรับถ่ายภาพและวิดีโอภาพยนตร์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ ร้านอาหาร คาเฟ่ และบริการสุขภาพ คลินิกความงาม นอกจากนี้ ยังมีโซน Pet World ที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยง และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมพิเศษอีกกว่า 50 ไร่