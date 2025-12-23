มรดกจาก ซีเกมส์ เตรียมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สระว่ายน้ำ-เอ็กซ์ตรีมได้มาตรฐาน ผลักดันจัดแข่งขันต่อเนื่อง

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย เตรียมใช้สนามกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยสนามต่าง ๆ เช่น สระว่ายน้ำ และ เอ็กซ์ตรีม ที่ได้มีการปรับปรุง จนอยู่ในระดับมาตรฐานสากล พร้อมผลักดันอย่างเต็มที่ให้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้กับวงการกีฬา ทั้งการสร้างนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ตลอดจนการกระตุ้นสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้ประเทศในระดับหมื่นล้านบาท
นอกจากนี้ หลังจากจบการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ สิ่งที่เราได้รับคือ โครงสร้างพื้นฐานของสนามแข่งขัน และสนามฝึกซ้อมต่าง ๆ กว่า 80 แห่ง ซึ่งได้ใช้งบประมาณในการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล อาทิ ราชมังคลากีฬาสถาน, สระว่ายน้ำ กกท., สนามเอ็กซ์ตรีม, ปีนหน้าผา, สเก็ตบอร์ด ภายใน กกท. ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ จะกลายเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ให้วงการกีฬาได้ใช้งานในอนาคตต่อไปข้างหน้า
“สนามแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ถือเป็นภาพใหญ่ที่เราได้ปรับปรุงโครงสร้างจนได้มาตรฐานสากล รวมไปถึงสนามอื่น ๆ อีกมากมายที่ในอนาคตต่อไปเราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ยังรวมถึงอุปกรณ์การแข่งขันใหม่ ที่กกท. สนับสนุน เพื่อใช้ในสนามกีฬาต่าง ๆ และแต่ละสนามก็มีโลโก้สัญลักษณ์ซีเกมส์ติดเอาไว้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าในตัวอีกด้วย ตัวอย่าง สนามเอ็กซ์ตรีม รวมไปถึง สระว่ายน้ำ ที่ได้ใช้งบประมาณ กกท. ดำเนินการปรับปรุงนั้น กกท. พร้อมผลักดันให้สมาคมกีฬาฯ เดินหน้าจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าสูงสุด เช่นเดียวกับสนามกีฬาอื่น ๆ ทั้งหมด”
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ซีเกมส์ครั้งนี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในเรื่องการจัดกีฬาสากล เนื่องจากที่ผ่านมา ซีเกมส์จะถูกด้อยค่าเรื่องการบรรจุกีฬาพื้นบ้านจำนวนมาก เพราะเจ้าภาพต้องการเป็นเจ้าเหรียญทอง แต่การจัดซีเกมส์ของประเทศไทย ได้พยายามสร้างให้เวทีซีเกมส์กลับมามีมนต์ขลังอีกครั้ง ซึ่งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่ประเทศมาเลเซีย ปี 2570 และครั้งที่ 35 ที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2572 ก็จะมีการจัดชิงชัยกีฬาสากลที่มีมาตรฐานเป็นหลัก ซึ่งถ้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวทางนี้ กีฬาซีเกมส์ก็จะเป็นเวทีสำคัญในการต่อยอดนักกีฬาไปสู่เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ต่อไปได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นมรดกที่ทิ้งเอาไว้จากซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ของประเทศไทย เช่นกัน