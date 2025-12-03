ดร.ก้องศักด ยันทุกสนามซีเกมส์ได้มาตรฐาน จับมือกระทรวงพาณิชย์ จัด ชิม ช็อป เชียร์ นำอาหาร-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สู่สายตาอาเซียน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ยืนยันทุกสนามซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มาตรฐาน พร้อมใช้แข่งขัน และต้อนรับแฟนกีฬา ขณะเดียวกัน กกท. ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ “ชิม ช็อป เชียร์” ในทุกสนาม นำอาหาร-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้บริการประชาชนที่มาชมกีฬา พร้อมกับโชว์ให้ชาวอาเซียนได้เห็นของดีของไทย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า แม้ว่ามหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กำหนดแข่งขันอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 แต่ก็มีกีฬาหลายชนิด เริ่มการแข่งขันล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เพื่อไม่ให้โปรแกรมการแข่งขันอัดแน่นจนเกินไป ทำให้บรรยากาศของการชิงชัยค่อย ๆ คึกคักขึ้นตามลำดับแล้ว
“ทั้งนี้ จากการสำรวจความพร้อมของสนามต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร รวมถึงที่จังหวัดชลบุรี และสนามย่อยในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งสนามในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี รองรับการย้ายสนามมาจากจังหวัดสงขลา ที่ประสบปัญหาอุทกภัยด้วย ทุกสนามถือว่าได้มาตรฐาน พร้อมใช้แข่งขัน และต้อนรับแฟนกีฬา ล่าสุดภายในสนามกีฬาหัวหมาก เช่น ราชมังคลากีฬาสถาน ที่ใช้ในพิธีเปิดและแข่งขันฟุตบอล พร้อมใช้งาน 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสระว่ายน้ำ การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็พร้อมแล้ว เช่นเดียวกับอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก และสนามอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ตรีม ยิงปืน ยิงธนู และปีนหน้าผา ก็มีความพร้อมทั้งหมด” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า กกท. ยังได้ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ “ชิม ช็อป เชียร์” ซึ่งเป็นโครงการที่นำของดี ของขึ้นชื่อจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมารวมเอาไว้ในจังหวัดเจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาชมกีฬาในทุกสนาม เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ โดยทั้งหมดจะเป็นผู้ประกอบการที่กระทรวงพาณิชย์ คัดกรองมาแล้วว่ามีคุณภาพ
“เรามีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากมาย เฉพาะที่บริเวณรอบอินดอร์ สเตเดียม ภายในกกท. หัวหมาก มีเกินกว่า 30 ร้านแล้ว นอกจากนี้ยังมีที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ที่ร่วมจัดซีเกมส์ เช่น ปทุมธานี, ราชบุรี และ นครปฐม โดยจะคัดเอาของขึ้นชื่อจากท้องถิ่น มาเผยแพร่สู่สายตาชาวอาเซียน ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยผู้ประกอบการในช่วงกีฬาซีเกมส์ รวมไปถึงกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 อีกทางด้วย” ดร.ก้องศักด กล่าว