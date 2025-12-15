เคเบิลเวคบอร์ดคว้าทองปิดท้าย "ซีเกมส์" ให้ทัพเอ็กซ์ตรีมไทย รักษาแชมป์สมัย 2 ได้สำเร็จ

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เดินทางมาถึงโปรแกรมสุดท้ายของทัพกีฬาภายใต้การดูแลของ สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย กับการแข่งขัน เคเบิลเวคบอร์ด ประเภททีม
ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย ศราวุธ เนียมขุน, พีรณัฐ ฟักทองอยู่, เบญจมินทร์ เพชรยืนยง, ลลดา หลิว, แพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ และ ภัคธนัญ ไกรสุวรรณสาร โดยใช้คะแนนจากนักกีฬา 4 คนที่ทำผลงานดีที่สุดของแต่ละชาติในการตัดสินผลการแข่งขัน
ผลปรากฏว่า ทัพนักกีฬาไทยทำคะแนนรวมได้ดีที่สุด คว้า เหรียญทอง มาครองได้สำเร็จ โดยนักกีฬาที่ทำคะแนนสูงสุดฝั่งชายคือ “กังฟู” เบญจมินทร์ เพชรยืนยง ทำได้ 90 คะแนน ขณะที่ฝั่งหญิง แพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ ทำคะแนนสูงสุด 74.33 คะแนน
นอกจากนี้ เหรียญทองดังกล่าวยังถือเป็น เหรียญทองที่สอง ของ แพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ และ ลลดา หลิว หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขัน เวคเซิร์ฟ ประเภททีม มาแล้ว
สรุปผลงานของ สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 คว้าไปทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง จาก เวคบอร์ด ประเภททีม, เวคเซิร์ฟ ประเภททีม, เคเบิลเวคบอร์ด ประเภททีม และ สเกตบอร์ด ประเภทสตรีท หญิง
ขณะเดียวกันยังได้ 2 เหรียญเงิน จาก สเกตบอร์ด ประเภทสตรีท ชาย และ สเกตบอร์ด ประเภทพาร์ค ชาย
พร้อมด้วย 5 เหรียญทองแดง จาก สกีสลาลอม ประเภททีม, สเกตบอร์ด ประเภทสตรีท ชาย, สเกตบอร์ด ประเภทสตรีท หญิง, สเกตบอร์ด ประเภทพาร์ค หญิง และ สเกตบอร์ด ประเภทพาร์ค ชาย