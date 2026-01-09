"เอฟเอ คัพ" มนต์ขลังแห่งสังเวียน "แจ็คผู้ฆ่ายักษ์" รับชมทาง AIS PLAY

ถ้วยฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อย่าง "เอฟเอ คัพ" กำลังจะฟาดแข้งในรอบที่ 3 ช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยบรรดาทีมจากพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ลงทำการแข่งขันครบทั้ง 20 ทีม
เป็นที่ทราบกันดีว่า "เอฟเอ คัพ" เปรียบเสมือนมนต์ขลังของสังเวียน "แจ็คผู้ฆ่ายักษ์" เรามักจะได้เห็นทีมเล็กๆ ทำเซอร์ไพรส์โค่นทีมใหญ่แบบพลิกล็อกกันอยู่เสมอ
โดยในฤดูกาล 2025/26 นอกจาก 20 ทีมบนลีกสูงสุดแล้ว เราจะยังได้เห็น 24 ทีมในลีกแชมเปียนชิพ ประกอบกับ 8 ทีมจาก ลีกวัน 9 ทีม จากลีกทู อีกอีก 3 ทีมที่มาจากนอกลีก
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ทีมอย่าง พลีมัธ อาร์ไกล์ ที่ซีซั่นก่อนโลดแล่นอยู่ในแชมเปียนชิพ อังกฤษ พลิกล็อกช็อกโลกด้วยการโค่น ลิเวอร์พูล แชมป์พรีเมียร์ลีก 1-0 ในรอบ 4
หรือเมื่อปี 2024 ทีมนอกลีก อย่าง เมดสโตน ยูไนเต็ด ที่นักเตะแต่ละคนประกอบอาชีพอื่นๆ ควบคู่ไปกับการเล่นฟุตบอล บุกไปปราบ อิปสวิช ทาวน์ ทีมชื่อดังที่ตอนนั้นเล่นอยู่ในแชมเปียนชิพ ถึงถิ่น 2-1
เช่นเดียวกับในฤดูกาล 2016/17 ทีมนอกลีก ทั้ง ลินคอล์น ซิตี ที่โค่น ไบร์ทตันฯ กับ ซัตตอน ยูไนเต็ด ที่พลิกล็อกชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด ในรอบ 4 ควงแขนเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยเฉพาะ ลินคอล์น ที่ทะลุไปถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายในปีนั้น
ขณะที่ทีมอย่าง วีแกน แอธเลติก ก็เคยสร้างเซอร์ไพรส์มาแบบเหนือเมฆ คว้าแชมป์ เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2012/13 ด้วยการพลิกล็อก แมนเชสเตอร์ ซิตี ที่ตอนนั้นนำทัพโดย เซอร์คิโอ อเกวโร, คาลอส เตเบซ, ยาย่า ตูเร่ และดาบิด ซิลบา ด้วยสกอร์ 1-0 คว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก ซีซั่นถัดไป ทั้งที่ต้องกระเด็นตกชั้นไปเล่นในลีกแชมเปียนชิพ
รวมไปถึงในฤดูกาล 2007/08 เราก็เคยได้เห็น 2 ทีมเล็กๆ อย่าง พอร์ทสมัธ ปะทะ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี ในนัดชิงชนะเลิศ มิหนำซ้ำในซีซั่นนั้น 4 ทีมในรอบตัดเชือก ไม่มีชื่อของทีมใหญ่เลยแม้แต่ทีมเดียว โดยอีก 2 ทีมนอกเหนือจาก พอร์ทสมัธ และคาร์ดิฟฟ์ ได้แก่ เวสต์ บรอมวิช อัลเบียน กับ บาร์นสลีย์
หลายซีซั่นก่อนถ้วยฟุตบอลเอฟเอ คัพ บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ อาจใช้เป็นสังเวียนในการทดลองนักเตะ หรือโรเตชั่นผู้เล่นเพื่อรักษาความสดเอาไว้ลงสนามในโปรแกรมพรีเมียร์ ลีก ที่ต้องคับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น
อย่างไรก็ดีในช่วงหลังโลกฟุตบอลเปลี่ยนไป ทีมเล็กสามารถงัดแทคติกมาต่อกรกับทีมใหญ่ได้ดีขึ้น ทำให้สโมสรชั้นนำเลือกที่จะ "เอาจริง" ส่งผู้เล่นตัวหลักลงเล่นในถ้วยใบนี้เป็นประจำ เพราะกลัวจะโดน "แจ็ค" ฆ่าทิ้งจนกระเด็นตกรอบไปเสียก่อน
ซีซั่น 2025/26 เราจะได้เห็นทีมนอกลีกที่แทบไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน อย่าง เวสตัน ซูเปอร์ แมร์ สโมสรที่ตั้งอยู่แถบตะวันตกของอังกฤษ ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดที่ทอดยาวให้ผู้คนเมืองผู้ดีได้ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยพวกเขาจะพบกับ กริมสบี ทาวน์
หรือทีมอย่าง บอร์แฮม วูด อีกหนึ่งทีมนอกลีกที่มีอายุยาวนาน 77 ปี พบกับ เบอร์ตัน อัลเบียน ยังไม่รวมเหล่าทีมเล็กๆ จาก ลีกทู และลีกวัน ที่พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมในพรีเมียร์ลีก รวมไปถึงแชมเปียนชิพ อังกฤษ อยู่เสมอ
ขณะเดียวกัน ทีมจากพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ก็มีต้องมาตัดกันเองตั้งแต่รอบ 3 อย่าง แมนฯ ยูไนเต็ด ที่เพิ่งปลด รูเบน อโมริม ออกจากตำแหน่งเฮดโค้ช จะเปิดบ้านรับมือ ไบร์ทตันฯ หรือ สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า รวมถึง เอฟเวอร์ตัน พบ ซันเดอร์แลนด์ และนิวคาสเซิล ปะทะ บอร์นมัธ
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 ที่จะลงสนามฟาดแข้งรอบที่ 3 ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีบรรดาทีมเล็กทีมน้อย ทีมสวมบท "แจ็คผู้ฆ่ายักษ์" ปราบทีมที่ใหญ่กว่า ทะลุเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่ AIS PLAY ยิงสดทุกคู่ ทุกสนาม
แฟนฟุตบอลอังกฤษ สามารถเชียร์ทีมรักของตัวเอง ผ่าน AIS PLAY แพ็คเกจ PLAY MONOMAX Standard ที่นอกจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้ว ยังสามารถรับชมการแข่งขันรายการอื่นๆ เช่น คาราบาว คัพ, เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป, วอลเลย์บอล SV League ของญี่ปุ่น, LFCTV, MUTV, Real Madrid TV และความบันเทิงอื่นๆ จาก MONOMAX ด้วยราคาพิเศษที่เอไอเอสเท่านั้น รายเดือนเพียง 199 บาท ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2569 (สามารถสมัครและรับชมราคานี้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569) สมัครกด *899 โทรออก หรือคลิก https://m.ais.co.th/PLmapfb ดูหนังออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูช่องรายการทีวีออนไลน์ และคาราโอเกะ ครบทุกความสนุกได้ทุกที่ และความบันเทิงในแอปเดียว App ดูหนังออนไลน์กับ AIS Play App