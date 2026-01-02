"สิงห์บลูส์" ตะเพิดโค้ช บุกเยือน "เรือใบสีฟ้า" ชมสดทาง AIS

AIS เดินหน้าถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ต่อเนื่องครบทุกแมตช์ตลอดทั้งฤดูกาล โดยสุดสัปดาห์นี้เกมบิ๊กแมตช์ "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ "สิงห์บลูส์" เชลซี ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีลงสนามฟาดแข้งกันอย่างต่อเนื่อง เปิดฉากศักราชใหม่ 2026 เดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่ 20 ของการแข่งขัน ลงสนามกันครบ 10 คู่ ตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม โดย แมนเชสเตอร์ ซิตี หวังสานต่อฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงของตัวเอง รับการมาเยือนของ เชลซี ที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ไปหมาดๆ แข่งขันคืนวันอาทิตย์ ต่อเช้าวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. AIS PLAY 502 (MONOMAX2) ยิงสด
"เรือใบสีฟ้า" ภายใต้การคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า เดินหน้ากวาดชัยในลีกมาอย่างต่อเนื่อง ทำแต้มเกาะหัวตาราง ไม่ให้โดน อาร์เซน่อล ทิ้งห่างไปง่ายๆ โดยเฉพาะฟอร์มในบ้านของตัวเองเดินหน้าเก็บชัย 9 เกมติดต่อกันในลีก หนสุดท้ายที่พวกเขาพ่ายคาบ้าน คือเกมที่ปราชัยให้ สเปอร์ส 0-2 เมื่อปลายเดือนสิงหาคม
สภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้จะไม่มี โอมาร์ มาร์มูช ตัวรุกอียิปต์ และรายัน อิต-นูรี ฟูลแบ็ค ที่ไปช่วยชาติในศึก AFCON ส่วน ออสการ์ บ็อบบ์ ยังคงเจ็บแฮมสตริง ขณะที่ จอห์น สโตนส์ กับ มาเตโอ โควาซิช 2 แข้งตัวเก่ง เดี้ยงกันอยู่แล้วก่อนหน้า อย่างไรก็ตามตัวหลักคนอื่นๆ ยังอยู่กันครบ นำทัพโดย เออร์ลิง ฮาแลนด์, ฟิล โฟเดน, ไรอัน แชร์กี, ทิจจานี่ ไรจ์นเดอร์ และแบร์นาร์โด ซิลวา พร้อมลงสนาม
ทางฝั่ง เชลซี เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ หลังประกาศแยกทางกับ เอ็นโซ่ มาเรสก้า เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ หลังจบเกมที่ทำได้แค่เสมอกับ บอร์นมัธ 2-2 ในบ้านของตัวเอง เซ่นฟอร์มการเล่นในพรีเมียร์ลีก 7 นัดหลังสุด ที่เก็บชัยได้แค่นัดเดียว เสมอไป 4 นัด แพ้ 2 นัด จนหลุดจากตำแหน่งท็อปโฟร์
สภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ ต้องรอเช็กฟิต มาร์ค คูคูเรย่า แบ็คซ้ายจอมบุก ส่วนที่เหลือมีแค่นักเตะที่เจ็บอยู่ก่อนหน้า ทั้ง เลวี โคลวิลล์, โรเมโอ ลาเวีย และยอร์เรล ฮาโต้ ส่วนนักเตะตัวหลักคนอื่นๆ พร้อมเป็นตัวเลือกลงสนาม นำโดย เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด, อเลฮานโดร การ์นาโช, โคล พาลเมอร์, เจา เปโดร และเอสเตเวา
สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมหากนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีก ดวลกันมาทั้งสิ้น 50 นัด เชลซี เหนือกว่าเล็กน้อย เก็บชัยไป 24 นัด แมนฯ ซิตี ชนะ 19 นัด เสมอกัน 7 นัด ส่วนการเจอกัน 11 นัดหลังสุดทุกรายการ "เรือใบสีฟ้า" ข่มมิด ไม่แพ้เลยแม้แต่นัดเดียว เป็นการเก็บชัยไปได้ถึง 9 นัด เสมอ 2 นัด
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 20 ของฤดูกาล ดังนี้
วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569
19.30 น. แอสตัน วิลล่า พบ ฟอเรสต์ : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
22.00 น. ไบรท์ตัน พบ เบิร์นลีย์ : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
22.00 น. วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ เวสต์แฮม : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569
00.30 น. บอร์นมัธ พบ อาร์เซน่อล : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
19.30 น. ลีดส์ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
22.00 น. เอฟเวอร์ตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
22.00 น. ฟูแล่ม พบ ลิเวอร์พูล : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)
22.00 น. นิวคาสเซิล พบ คริสตัล พาเลซ : AIS PLAY 505 (MONOMAX5)
22.00 น. สเปอร์ส พบ ซันเดอร์แลนด์ : AIS PLAY 506 (MONOMAX6)
วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569
00.30 น. แมนฯ ซิตี พบ เชลซี : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)