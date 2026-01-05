โปรปุณณัตถ์ แชมป์โลกโป๊กเกอร์ คนแรกของเอเชีย ถึงไทย หวังรัฐบาลใหม่ผลักดันสานต่อความสำเร็จ

"โปรปุณณัตถ์" นักกีฬาโป๊กเกอร์หนุ่มไทย เจ้าของแชมป์โลกคนแรกของไทยและของเอเชีย กวาดเงินรางวัลตลอดปีกว่า 335 ล้านบาท ลัดฟ้ากลับถึงไทย เจ้าตัวหวังรัฐบาลใหม่ผลักดันสานต่อความสำเร็จ ด้าน นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย เชื่อ กีฬาโป๊กเกอร์ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาล
นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ คณะผู้บริหารสมาคมฯ เดินทางต้อนรับ "โปรปุณณัตถ์" ปุณณัตถ์ ปุณศรี นักโป๊กเกอร์มือหนึ่งของโลก คนแรกคนไทยและของเอเชียซึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี แฟนคลับเดินทางมารอต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2568
สำหรับ "โปรปุณณัตถ์" ปุณณัตถ์ ปุณศรี คว้ารางวัล GPI Player of the Year 2025 อันดับหนึ่งของโลก ตามการจัดอันดับของ Global Poker Index ด้วยผลงานคว้า 7 แชมป์ 60 ITM รับเงินรางวัลรวมตลอดปีกว่า 10,674,370 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 335,400,000 บาท
"โปรปุณณัตถ์" กล่าวว่า ดีใจมากๆ รู้จักโป๊กเกอร์ตั้งแต่สมัยเด็กๆ ก็ได้ฝึกฝนเข้าใจเกมกับคุณพ่อ สมัยเด็กๆเคยคิดว่าอยากไปแข่งขันในจุดที่มันสูงที่สุด แต่ไม่เคยคิดว่าเราจะมาได้รับรางวัลผู้เล่นแห่งปีแบบนี้ จริงๆไม่ใช้ผลงานของปีนี้ปีเดียวแต่เป็นผลงานตั้งแต่แข่งขันโป๊กเกอร์ ตอนที่เริ่มแข่งขันแบบเต็มตัวเมื่อปี 2022 ได้ประมาณ 1 สัปดาห์มีความคิดว่าอยากจะขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกเลย ซึ่ง ณ ตอนนั้นยังไม่มีชาวเอเชียที่ได้ พอมาถึงปีนี้ กลางปีผลงานดีมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลผู้เล่นแห่งปี ซึ่งเป็นเหมือนเกียรติยศ ก็เลยพยายามทำให้ได้ พยายามไปแข่งขันทุกทัวร์ที่คะแนนเยอะๆ ดีใจมากๆที่สามารถทำได้
"เป้าหมายในปีนี้ยังคงอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์สูงๆต่อไปเรื่อยๆ อยากเอาคนไทยไปแข่งขันในเวทีโลกเยอะๆ อยากเอาคนไทยไปแข่งขันโต๊ะสุดท้ายของการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์โลก ตอนนี้มันกำลังเติบโตมากๆทั้งในประเทศไทยและเอเชีย อยากให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาของโป๊กเกอร์มากขึ้นด้วย"
"ส่วนตัวอยากให้ประเทศไทยมองกีฬาโป๊กเกอร์ 2 จุดหลักๆ คือภาคส่วนบุคคลและภาครัฐ ถ้าได้รับการสนุบสนุนจะมีผลดี เริ่มจากภาคส่วนบุคคล การที่คนได้ฝึกฝนการคิด การเล่นโป๊กเกอร์มากขึ้น เป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากกีฬาโป๊กเกอร์มีความเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิเคราะห์สถิติ จิตวิทยา รวมไปถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ตรงหน้า วิเคราะห์เกม วิเคราะห์คน เป็นต้น ซึ่งศักยภาพพวกนี้ถ้าได้ฝึกฝนมันจะดีมากๆ อีกทั้งโป๊กเกอร์มันเป็นกีฬาของคนทุกเพศทุกวัย ส่วนภาครัฐ ส่วนตัวเดินทางไปแข่งขันโป๊กเกอร์มาหลายประเทศ ถ้าเราสามารถทำให้มันถูกกฎหมายได้มันจะส่งผลดีกับประเทศมากมาย แต่ต้องทำให้ถูกวิธี เนื่องจากการที่นักกีฬาโป๊กเกอร์มาแข่งขันที่เมืองไทย ไม่ได้มาแค่แข่งขัน แต่มาทำหลายๆอย่าง ส่งเสริมธุรกิจของคนในท้องถิ่นด้วย มองว่าถ้าได้รับการส่งเสริมให้ถูกจุด เล่นให้ถูกวิธี มันจะมีผลดีมากกว่าผลเสีย"
ขณะที่ นายธนา กล่าวว่า "โปรปุณณัตถ์" ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า คนไทยสามารถเป็นนักกีฬาโป๊กเกอร์เบอร์ 1 ของโลกได้ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย เลยอยากใช้โอกาสนี้ผลักดันเพื่อให้กีฬาโป๊กเกอร์ไปถึงจุดที่มีคำว่า "แห่งประเทศไทย" และสามารถผลักดันให้เราเป็นศูนย์กลาง ถ้าเราสามารถจัดการแข่งขันในประเทศไทยได้เราจะสร้างรายได้มหาศาล ทำให้นักกีฬาประเทศอื่นเข้ามาดูว่าเราอยู่ดีกินดีขนาดไหน โรงแรมที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวของเราพร้อมขนาดไหน อยากจะเอากีฬาโป๊กเกอร์ เป็นตัวเปิดให้ประเทศไทยสร้างรายได้จากตรงนี้ให้ได้ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถใช้กีฬาโป๊กเกอร์เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างมหาศาล
"ฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ อยากให้ช่วยดูความเป็นไปได้ของกีฬาโป๊กเกอร์ให้เปิดกว้างมากขึ้น เชื่อว่าโป๊กเกอร์สามารถสร้างอาชีพ สร้างธุรกิจให้กับประเทศไทยได้มากมายแน่นอน" นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย กล่าวปิดท้าย