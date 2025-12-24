ส.โป๊กเกอร์ หนุน ทบ. ช่วยชายแดน-น้ำท่วมภาคใต้

สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย ผนึกพันธมิตร มอบสิ่งของสนับสนุน“กองทัพบก”มูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท ช่วยชายแดนไทย–กัมพูชา และผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันนี้ (23 ธันวาคม 2568) เวลา 13.30 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงสิ่งของจำเป็น เพื่อสนับสนุนกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
โดยมี พลเอก ไพศาล หนูสังข์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี พร้อมด้วย พันเอก สุทิน ทองเต็ม รักษาราชการแทน รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ผู้แทนกองทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ
นายธนา จุลพรรณศักดิ์ กล่าวว่า สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ บริษัท เกรทเตอร์มายบาซิน จำกัด, รีเวย์ทีม 37 และโซดิแอก ซีรีย์ โป๊กเกอร์ ได้ร่วมกันจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อส่งมอบให้กับกำลังพลในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา รวมถึงผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ซึ่งกำลังเผชิญสถานการณ์วิกฤติในขณะนี้
“สิ่งของเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดูแลคุณภาพชีวิตและเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ โดยกองทัพภาคต่างๆ จะเป็นผู้รับไปกระจายให้กับหน่วยทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง” นายธนา กล่าว
สำหรับสิ่งของที่สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทยมอบให้แก่กองทัพบก ประกอบด้วย
1.ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1,500 ชุด มูลค่า 664,500 บาท
2.ข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 3,000 ถุง มูลค่า 300,000 บาท
3.หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน 1,000 ใบ มูลค่า 490,000 บาท
4.กาต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1,000 ใบ มูลค่า 299,000 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,753,500 บาท
ในโอกาสนี้ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย ได้กล่าวอวยพรขอให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้ด้วยดี พร้อมส่งกำลังใจให้กำลังพลทหารทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย และอวยพรให้แฟนกีฬโป๊กเกอร์ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยเฉพาะการเข้ารอบลึกในทุกทัวร์นาเมนต์ที่เข้าร่วม
ด้าน นายจิตรนรา นวรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทยจะมีข่าวดีน่าเซอร์ไพรส์ โดยนักกีฬาโป๊กเกอร์ชาวไทยซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโลก และถือเป็นชาวเอเชียคนแรกที่สามารถทำได้ ทั้งนี้ สมาคมฯ จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้
พร้อมกันนี้ ได้ร่วมอวยพรให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นปัญหาทั้งสถานการณ์ชายแดนและอุทกภัยภาคใต้ไปด้วยความราบรื่น และส่งกำลังใจให้กำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศอย่างเต็มกำลัง