เทหน้าตักเดย์! กีฬาโป๊กเกอร์สร้างปรากฏการณ์ยกระดับสู่สากล ยกระดับ “กีฬาแห่งสมอง” ดันสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ณ เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้มีการจัดงาน “เทหน้าตัก เดย์ 2025” รวมพลซูเปอร์สตาร์ นักกีฬาโป๊กเกอร์เบอร์ต้นของประเทศ และคนรักในกีฬาโป๊กเกอร์ ตบเท้าร่วมงานคับคั่ง โดยมี นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวอรนิตย์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ บริษัท เทหน้าตัก จำกัด ร่วมเปิดงาน
นางสาวอรนิตย์ เอ่งฉ้วนผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ บริษัท เทหน้าตัก จำกัด เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงานนี้ว่า “เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างปรากฏการณ์รวมพลคนรักโป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ในงาน “เทหน้าตัก เดย์” ที่เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ต้อนรับนักกีฬาโป๊กเกอร์ระดับท็อปของเมืองไทย ทั้ง โปรปุณณัตถ์, โปรเต็นท์ และโปรพอล รวมถึงนักแสดงและเซเลบริตี้อีกมากมายที่มองเห็นคุณค่าของกีฬาโป๊กเกอร์ งานของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่อีเวนต์ แต่คือสัญลักษณ์ของการยกระดับวงการโป๊กเกอร์ไทย อย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด 'Elevate Our Poker Community to the Next Level' เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันโป๊กเกอร์ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะ “กีฬาแห่งสมอง” (Mind Sport) ที่ต้องใช้ทักษะ การวิเคราะห์ และกลยุทธ์ขั้นสูง เราขอประกาศอย่างภาคภูมิว่า ผู้เล่นไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลกไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง งาน เทหน้าตัก เดย์ 2025 คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญ ที่เราจะร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการโป๊กเกอร์ไทย และนำความสำเร็จกลับสู่ประเทศให้ได้ในอนาคตอันใกล้"
หนึ่งในไฮไลต์คือการเสวนา “โป๊กเกอร์คือเกมแห่งโชคจริงไหม?” โดยมี “โปรปุณณัตถ์” ปุณณัตถ์ ปุณศรี เบอร์หนึ่งทำเงินสูงสุดไทย ที่มาพร้อมกับ “โปรเต๊นท์” กันณพงศ์ ธนรัตน์ตระกูล อันดับ 2 ผู้ทำรายได้รวมสูงสุดไทย และ “โปรพอล” ปาล ณัฐพัชรศิริ อันดับ 29 ในทำเนียบผู้ทำเงินสูงสุดไทย รวมถึง นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย มาแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดเรื่องการพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้แบบจริงจังจนก้าวเข้าสู่นักกีฬาโป๊กเกอร์อันดับต้นของเมืองไทย ด้วยประสบการณ์การพัฒนาด้านกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งจนเป็นที่ยอมรับบนเวทีสากล
อีกหนึ่งช่วงสำคัญคือการเปิดตัวแอปพลิเคชัน "Whale Poker App" และชุดบอร์ดเกม “Poker Arena” ที่จะช่วยให้นักโป๊กเกอร์ไทยได้พัฒนาทักษะเชิงลึกไปปรับใช้ เรียนรู้และฝึกฝน พร้อมกันนี้ยังเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของ TAENAATAK x Pokercode หลักสูตรสอนโป๊กเกอร์ระดับโลก ระบบการเรียนรู้แบบมืออาชีพให้กับผู้เล่นฯ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง มิสเตอร์ เฟดอร์ โฮลซ์ (Fedor Holz) แชมป์โป๊กเกอร์ชื่อดังระดับโลก มือหนึ่งของประเทศเยอรมนี และ “โปรเต๊นท์” กันณพงศ์ ธนรัตน์ตระกูล อันดับ 2 ผู้ทำรายได้รวมสูงสุดไทย