“ภูมิธรรม” อ้างปลดล็อค “โป๊กเกอร์“ เพื่อกีฬาเท่านั้นปัดพนันอิสระ ยังต้องขออนุมัติจว.ไม่มีเอื้อประโยชน์

รักษาการนายกฯ ลั่นปลดล็อค “โป๊กเกอร์“ เพื่อการกีฬาเท่านั้น ไม่ได้เปิดให้เล่นพนันอิสระ อย่างที่กล่าวหา ชี้ยังต้องขออนุมัติจังหวัด ยันไม่มีเอื้อประโยชน์
วันนี้ (7 ส.ค.68) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีปลดล็อก "โป๊กเกอร์" ออกจากบัญชีการพนัน เพื่อเปิดทางให้ประเทศไทยสามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับสากลได้ว่า เรื่องนี้มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 เป็นเวลากว่า 67 ปี ซึ่งขณะนี้มีความต้องการยกระดับโป๊กเกอร์ให้เป็นกีฬา เพื่อใช้แข่งขันในระดับนานาชาติ เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงต้องแก้ปัญหาให้สอดรับกัน โดยต้องดำเนินการเพื่อให้มีการแข่งขัน
ดังนั้นเฉพาะหน้า จึงยกเว้นรายการเดียว ซึ่งมีการบอกว่า จะมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติไม่เหมือนกัน จึงใช้คำว่า ยกเลิกเลยเพื่อให้ใช้ปฏิบัติได้ ขณะเดียวกันก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาดูแล แต่การยกเลิกเลย ไม่ได้หมายความว่า เล่นอิสระ เหมือนที่มีการร้องเปล่ากัน และไม่ได้ปล่อยให้มีการเล่นการพนันแบบอิสระ ซึ่งยังต้องขออนุญาตเช่นเดิม ทำให้ผู้ที่จะอนุญาตได้พิจารณารายละเอียดต้องขอผ่านจังหวัด แล้วให้อธิบดีกรมการปกครอง และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เซ็นอนุมัติ ดังนั้นเรื่องการดูแลยังคงเข้มงวดเหมือนเดิม และอย่าเอาประเด็นอะไรที่จะแก้ไขปัญหาประเทศมาขยายความแบบเรื่องอื่น ขอความกรุณา
ส่วนที่มีประเด็นว่า มีการลงนามออกคำสั่งในวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม ก็มีการจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ นายภูมิธรรม ระบุว่า จะลงนามวันไหนก็ไม่มีปัญหา จะหยุด 30-31 กรกฎาคม ก็สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งกรณีนี้คือ การแก้ปัญหาที่กำลังจะเกิด อย่ามองว่า เพื่อประโยชน์อะไร ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ แต่เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ เป็นไปตามที่สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์เสนอมา