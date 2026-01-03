ม.เกษมบัณฑิตผนึก กกท.พัฒนาผู้บริหาร ยกระดับองค์กรตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับองค์กรในมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมและทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ประกอบกับวันนี้โลกและสังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้องค์กรทั้งรัฐและเอกชนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสภาวการณ์ต่างๆที่จะตามมา
ดร.เสนีย์ เผยว่าในฐานะที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าสำคัญสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศสู่ความเป็นลง ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการของการกีฬาแห่งประเทศไทยบรรลุตาม พันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหาร” ( Management Deveopment Program : MDP) สำหรับผู้บริหารระดับต้น จำนวน 2 รุ่น
สำหรับรุ่นที่ 1 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2569 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 27-30 มกราคม 2569 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับให้ผู้บริหาร มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตดรรมใหม่สำหรับการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.เสนีย์ กล่าวต่อไปว่าจาการที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและการกีฬาแห่งประเทศไทยต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับบุคคลากรทุกภาคส่วนให้มีองค์ความรู้ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถนำนวัตกรรมใหม่ไปประยุกต์ใช้สำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับองค์กรให้ก้าวสู่องค์กรคุณภาพชั้นนำมาตรฐานสากล ดังนั้นเพื่อให้การจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวบรรลุตามเป้าประสงค์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ในฐานะผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ จึงร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทยพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาและขอบข่ายรายวิชาตลอดจนกิจกรรมที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
“อยากเชิญคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการเฉพาะด้านมาร่วมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรม ที่น่าสนใจคาดว่าโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในมิติการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัล และสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ตลอดจนยุทธศาสตร์สำหรับการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาและยกระดับให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนำมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสืบไป” ดร.เสนีย์ กล่าว