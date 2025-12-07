CIHCD KBU  ผนึกเครือข่ายจัดทีมตาสับปะรดร่วมยกระดับในซีเกมส์ 2025

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (CIHCD KBU) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้การจัดการแข่งบรรลุตามวัตถุประสงค์และตอบโจทย์ภายใต้มาตรฐานสากลรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หรือ CIHCD KBU ในฐานะหนึ่งหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของประเทศมาอย่างต่อเนื่องจึงผนึกกับเครือข่ายจัดทีม “จิตอาสาพัฒนากีฬาชาติ”ด้วยการระดมทีมงาน ซึ่งเปรียบเสมือนตาสับปะรดคอยสอดส่องดูแลในมิติที่อาจจะเป็นจุดอ่อนดูหรือปัญหาที่อาจจะเกิดในระหว่างจัดการแข่งขันทั้งภายในสนาม หรือบริเวณที่เป็นศูนย์รวมของแฟนกีฬาจำนวนมาก ซึ่งในการสอดส่องหากพบประเด็นที่เห็นว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของประเทศ ทีมงานก็จะได้สื่อสารไปยังคณะกรรมกรจัดการแข่งขันหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขสำหรับอุดรูรั่วก่อนที่จะเกิดกระแสดราม่าตามมา
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่า การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการจัดทีม “จิตอาสาพัฒนากีฬาชาติ”หรือตาสับปะรดสำหรับสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้นอกจากเครือข่ายทีมงานดังกล่าวแล้วเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพที่ดีจึงขอเชิญชวนแฟนกีฬาและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นตาสับปะรดและถ้าพบเห็นปัญหาต่างๆก็สามารถสื่อสารหรือส่งข้อความผ่านเฟชบุ๊ก ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เช่นกัน
อนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ หรือ CIHCD KBU นอกจากการจัดทีมจิตอาสาเข้าร่วมดังกล่าวแล้ว ที่ผ่านมา CIHCD KBU ก็ได้ผนึกกับภาคีเครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมมาอย่างเนื่อง อาทิ การจัดเสวนาทางวิชาการ การโหมโรงสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ การเชิญแฟนกีฬาร่วมเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย ภายใต้แคมเปญ “ร้อยใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์ 2025” การสำรวจความคิดเห็น (KBU SPORT POLL) และการสร้างแรงบันดาลใจทางวการกีฬาให้เด็กและเยาวชนด้วยการเปิดคลินิกกีฬาในสถานศึกษาเป็นต้น ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นหนึ่งในมิติสำหรับการมีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศ