โพลชี้แฟนกีฬาผิดหวังซีเกมส์ 2025 ปัญหาสารพัด ฟุตบอลพลาดทอง-อีสปอร์ตสาวโกงการแข่ง

จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาพบว่ามีปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและผลงานนักกีฬาทีมชาติไทยในหลากหลายมิติ เพื่อสะท้อนมุมมองและสร้างการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาที่และประชาชนทั่วไป KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(CIHCD KBU) ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง (Bebangpakong) จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “ปรากฎการณ์ซีเกมส์ 2025”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2568 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,175 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 623 คน คิดเป็นร้อยละ 53.02 เพศหญิง 493 คน คิดเป็นร้อยละ 41.96 และ LGBTQ+ 59 คนคิดเป็นร้อยละ 5.02 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า
ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 25.10 มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 24.30 พึงพอใจระดับน้อย, ร้อยละ 22.83 ไม่มีความคิดเห็น, ร้อยละ18.62 พึงพอพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ 9.15 พึงพอใจน้อยที่สุด
ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อพัฒนาการของนักกีฬาทีมชาติไทย กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 52.80 เห็นว่าดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 30.25 คงเดิม, ร้อยละ 15.10 ควรปรับปรุงแก้ไข และ ร้อยละ 1.85 ไม่แน่ใจ
ปรากฎการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬา ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.00 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงชนะเลิศกีฬาเรือใบประเภท SSL 47 รองลงมา ร้อยละ 32.80 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขัน, ร้อยละ 25.20 นักกีฬาทีมชาติไทยครองเจ้าเหรียญทองและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ, ร้อยละ 4.10 การแจ้งเกิดของนักกีฬาดาวรุ่งทีมชาติไทย ร้อยละ 2.60 การตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการเชียร์และเข้าชมของแฟนกีฬา และอื่นๆร้อยละ 1.30
ปรากฎการณ์ที่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนกีฬาไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.50 การเตรียมการและความไม่พร้อมในบางมิติของการจัดการแข่งขัน, ร้อยละ 29.80 การพลาดโอกาสในการในการคว้าเหรียญทองของทีมฟุตบอลชาย, ร้อยละ 20.66 การกระทำความผิดของนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงทีมชาติไทย, ร้อยละ 11.30 กระแสการล็อคเหรียญรางวัลในบางชนิดกีฬา และอื่นๆร้อยละ 6.74
ชนิดกีฬาที่สร้างผลงานเข้าตาแฟนกีฬาไทย อันดับ 1 ร้อยละ 88.60 ยกน้ำหนัก, อันดับ 2 ร้อยละ 85.20 กรีฑา, อันดับ 3 ร้อยละ 84.90 เรือใบ, อันดับ 4 ร้อยละ 82.00 วอลเลย์บอลชาย/หญิง, อันดับ 5 ร้อยละ 80.10 มวยสากล, อันดับ 6 ร้อยละ 78.30 เทควันโด, อันดับ 7 ร้อยละ 74.50 แบดมินตัน, อันดับ 8 ร้อยละ 72.00 ยูยิตสู, อันดับ 9 ร้อยละ 68.70 ว่ายน้ำ อันดับ 10 ร้อยละ 66.00 จักรยาน