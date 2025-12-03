แฟนกีฬาทัพนักกีฬาไทยมีโอกาสทวงคืนเจ้าทองซีเกมส์ ยกบอลชายเหรียญทองที่คาดหวังสูงสุด

จากการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 เมืองหลักประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของของประชาชนในมิติที่เกี่ยวกับความคาดหวังในด้านต่างๆ KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (CIHCD KBU) ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ซีเกมส์ 2025 กับมิติของความคาดหวัง”
การสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2568 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,178 คน เพศชาย 509 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20 เพศหญิง 415 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 LTBGTQIA+ 254 คน คิดเป็นร้อยละ 21.51 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า
การรับทราบเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.02 ทราบ รองลงมา ร้อยละ 39.66 พอจะทราบอยู่บ้าง และร้อยละ 14.32 ไม่ทราบ
ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.10 สนใจ รองลงมา ร้อยละ 24.03 ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส และ ร้อยละ 3.87 ไม่สนใจ ส่วนความคาดหวังที่มีต่อการจัดการแข่งขัน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.05 ยกระดับและพัฒนาการจัดการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล รองลงมา ร้อยละ 23.19 ยกระดับและเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาดสู่ความเป็นเลิศ, ร้อยละ 18.60 ยกระดับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันให้ทั่วถึง, ร้อยละ 15.39 สร้างชื่อเสียงให้ประเทศและสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของประชาชน, ร้อยละ 13.00 ยกระดับมาตรฐานความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆร้อยละ 5.77
ความคาดหวังกับโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าเหรียญทอง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.10 มีโอกาสมาก รองมา ร้อยละ 30.05 มีโอกาสค่อนข้างมาก, ร้อยละ 9.57 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 4.00 มีโอกาสค่อนข้างน้อย, ร้อยละ 3.90 มีโอกาสน้อย และร้อยละ0.38 ไม่มีโอกาสเลย
ชนิดกีฬาที่คนไทยคาดหวังให้นักกีฬาคว้าเหรียญทองมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 89.20 ฟุตบอลชาย, อันดับ 2 ร้อยละ 86.80 วอลเลย์บอลหญิง, อันดับ 3 ร้อยละ 78.60 แบดมินตัน, อันดับ 4 ร้อยละ 75.30 ฟุตซอล, อันดับ 5 ร้อยละ 72.90 เทควันโด, อันดับ 6 ร้อยละ 70.10 เซปักตะกร้อ, อันดับ 7 ร้อยละ 69.00 มวย, อันดับ 8 ร้อยละ 67.20 กรีฑา, อันดับ 9 ร้อยละ 65.00, ยกน้ำหนัก อันดับ 10 ร้อยละ 62.30 มวยสากล
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติม จากผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยหรือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจจะติดตามการแข่งขันแต่ในทางกลับกันยังมีกลุ่มตัวอย่างที่พอจะทราบอยู่บ้างว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งประเด็นการรับทราบของประชาชนคงจะเป็นจุดอ่อนที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่เข้าถึงกลุ่มมวลชนในทุกช่องทางมากนักก็ว่าได้
“อย่างไรก็ตามมหกรรมซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยครั้งนี้แฟนกีฬาชาวไทยต่างคาดว่าทัพนักกีฬาไทยมีโอกาสในการกลับมาทวงคืนศักดิ์ศรีด้วยการเป็นเจ้าเหรียญทองได้มากที่สุด พร้อมกับยกให้ฟุตบอลชายเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่คาดหวังจะให้คว้าเหรียญทองมากที่สุด ขณะที่กีฬาที่คาดว่าจะไม่พลาดเหรียญทองคงได้แก่ วอลเลย์บอลหญิง ทั้งนี้เพราะวอลเลย์บอลหญิงเป็นหนึ่งในสุดยอดกีฬามหาชนที่คอกีฬาติดตามผลงานมาอย่างต่อเนื่อง”
“ที่น่าสนใจการที่ทัพพนักกีฬาไทยจะเป็นเจ้าเหรียญทองได้ดังที่ทุกภาคส่วนคาดหวังหรือไม่คงขึ้นอยู่ปัจจัยที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้ถ้าทุกภาคส่วนมีการผนึกพลังร่วมเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเชื่อว่าโอกาสในการความสำเร็จภายใต้โจทย์และความท้าทายที่มีต่อซีเกมส์ 2025 มาอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้คนไทยมีความสุขพร้อมที่จะเคียงข้างและเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยกันอย่างคึกคักและเต็มร้อยอย่างแน่นอน”