"ยามีน" ประกาศเลิกเล่นตบลูกยางทีมชาติ เผย ได้เบี้ยเลี้ยง 900 บาท ถูกหักเหลือ 600 มาตลอด 10 ปี

กฤษฎา นิลไสว หรือ ยามีน ผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วของทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ประกาศเลิกเล่นทีมชาติ หลังพาทีมตบลูกยางหนุ่มไทย ปราบ อินโดนีเซีย 3-2 เซต คว้าเหรียญทองในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชนิดสะใจแฟนกีฬาชาวไทย
การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายไทย เฉือนชนะ อินโดนีเซีย ไปแบบน่าประทับใจ 3-2 เซต สกอร์ 25-20, 16-25, 25-23, 23-25 และ 15-12 กลับมาคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งแรกในรอบ 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2017 ที่มาเลเซีย พร้อมกับได้แชมป์สมัยที่ 9 ส่วน อินโดนีเซีย โดนล้มแชมป์ หลังจากผูกขาดมาตลอด 3 สมัยหลังสุด แต่ยังเป็นแชมป์สูงสุด 12 สมัย
โดย "ยามีน" ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชน พร้อมประกาศเลิกเล่นทีมชาติไทยทันที "จริงๆ ผมหวังแค่เข้าชิงเหรียญอะไรก็ได้ ก็โอเคแล้ว แต่ลึกๆ ก็อยากได้เหรียญทอง แล้วก็ฟอร์มการเล่นวันนี้ ทุกคนเล่นได้ดีหมด ยกเว้นผมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่"
"ตอนนี้ผมก็จะเลิกเล่นทีมชาติ เล่นแต่ลีกอย่างเดียวครับ ถ้าเกิดมันจำเป็นจริงๆ จะให้ผมกลับมาเล่น ผมก็ขอคิดดูก่อน"
"จริงๆ ผมก็ไม่อยากพูดเยอะครับ แต่พูดตรงๆ ก็อยากให้เพิ่มเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาด้วย เพราะว่ามันหลายปีแล้ว มันจะได้ 900 บาท แต่ว่ามันก็จะโดนหัก 300 บาทเป็นค่าที่พักหรือค่าอะไรต่างๆ เราจะเหลือวันละ 600 บาท ซึ่งมันเป็นแบบนี้หลาย 10 ปีแล้ว"
"เอาแค่ผมเล่นซีเกมส์ 8 ครั้ง ก็ 16 ปีแล้ว ไม่รวมกับรุ่นพี่แขก (กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์) รุ่นอื่นๆ ที่เล่นกันมา สมัยก่อนเล่นวอลเลย์บอลได้ 18,000 บาท กินข้าว กินก๋วยเตี๋ยว พิเศษ 35 บาท เดี๋ยวนี้ล่อไป 70 บาทแล้ว ก็ไม่ไหวเหมือนกัน" ยามีน ปิดท้าย