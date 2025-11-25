ม.เกษมบัณฑิตเชิญแฟนกีฬาผนึกเชียร์ทัพไทยสู้ซีเกมส์ 2025

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดเผยว่าจากการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 เมืองหลักนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับทวงคืนศักดิ์ศรีเพื่อกลับมาเป็นเจ้าเหรียญทอง ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงเปิดแคมเปญร่วมเชียร์ในธีม “ผนึกพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทวงคืนขอเชิญแฟนกีฬาชาวไทยร่วมผนึกพลังเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทวงคินเจ้าเหรียญทอง” ด้วยการเชิญแฟนกีฬาทั่วประเทศ ส่งข้อความเชียร์นักกีฬาที่รัก และทีมที่ชอบผ่านเฟชบุ๊ตศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2568
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่าถึงแม้แคมเปญดังกล่าวจะเป็นเพียงเสี่ยวส่วนเล็กๆสำหรับการสร้างขวัญกำลังใจให้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่พลังร่วมในการรับใช้ประเทศ แต่ก็เชื่อว่าเสียงสะท้อนของแฟนกีฬาดังกล่าวก็น่าจะเป็นหนึ่งในมิติที่เสริมเติมเต็มให้ทัพไทยได้เช่นกัน