ฮือฮา! อดีตหน้าห้อง "อนุทิน-เดชอิศม์" ฟาสแทรค นั่ง"รองผู้ว่าฯสระบุรี" แม้ยังอยู่ในขั้นตอน "คณะทำงาน มท." รับรายชื่อเตรียมคัดเลือก 22 ก.ย.

ฮือฮา! อดีตหน้าห้อง "อนุทิน-เดชอิศม์" ขึ้นชั้นแบบฟาสแทรค นั่งเก้าอี้ "รองผู้ว่าฯสระบุรี" แม้ คณะทำงาน มท. ยังอยู่ในกระบวนการ รับเสนอรายชื่อข้าราชการ จากทั่วประเทศ เตรียมพิจารณาคัดเลือก 22 ก.ย.นี้ เผยเจ้าตัว เข้ารับตำแหน่ง-กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แล้ววันนี้ ด้าน "ปลัดป๊อบ" ยันถึงคิว "แต่งตั้งพอดี" ไม่เกี่ยวกับเป็นหน้าห้องใคร แม้ คนมหาดไทยหลายคนไม่สบายใจ
วันนี้ (18 ก.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตลอด 2 วันที่ผ่านมานี้ กลุ่มไลน์ข้าราชการมหาดไทย มีการส่งข้อความและตั้งคำถามกันในประเด็นที่ว่า “มหาดไทยแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่”
เนื้อหาส่วนใหญ่วิจารณ์ หลังมีข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งแต่งตั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จากผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ไปรายงานตัว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
"ถือเป็นเรื่องปกปิดลับมากๆ จนไม่มีการเปิดเผยให้สังคมรับรู้ ทั้งๆ ที่มหาดไทย กำลังเปิดยื่นสมัครตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด"
เมื่อ 1 ก.ย. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพิ่ง เวียนหนังสือ ถึง อธิบดีทุกกรม หัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล ถึงส่วนกลาง ภายในวันที่ 22 กันยายน 2568 เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
"เบื้องต้นทดแทน ข้าราชการที่พ้นจากราชการ เพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เกษียณอายุ จำนวน 30 ราย"
ตอนหนึ่งระบุว่า ให้เสนอเรียงลําดับผู้ซึ่งเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งมากที่สุดไว้ในลําดับแรก และผู้ซึ่งเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งรองลงมาในลําดับต่อ ๆ กันไป
ทั้งนี้ ควรให้โอกาสข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเสนอชื่อ เขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของงานในตําแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่งตั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาศักยภาพของข้าราชการผู้นั้น
และให้ถือปฏิบัติตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารในหรือต่าง กระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2567
โดยให้คํานึงถึงศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สมรรถนะ ประวัติการรับราชการ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งพฤติกรรมทางจริยธรรมและความประพฤติ ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ
มีการตั้งคำถามว่า ในช่วงที่กระทรวงมหาดไทยกำลังเปิดรับสมัครให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบ เสนอประวัติเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก
"แต่กลับมีบางคน “ฟาสแทรค” ได้รับแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ นั่นก็คือ ผู้ตรวจราชการกรม ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. ทั้งๆ ที่ผู้ตรวจฯรายนี้ ก็เป็นผู้ที่กำลังสมัครเช่นกัน"
และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อข้าราชการของ สถ.อยู่แล้ว ร่วมกับข้าราชการคนอื่นๆ และข้าราชการของกรมอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
แล้วแบบนี้ การแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กระทำกันอย่างลับๆ ถือว่าถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หนำซ้ำการดำเนินการดังกล่าว ยังทำให้จำนวนตำแหน่งที่ว่างอยู่ “ลดลง” เท่ากับลิดรอนสิทธิและโอกาสของข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติคนอื่นๆ
"ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำถูกต้องหรือไม่ ทำไมต้องช่วยเหลือข้าราชการบางคน แถมยังปกปิดคำสั่งเป็นความลับขั้นสุดยอดของกระทรวง บุคคลที่ได้รับประโยชน์ เป็นพรรคพวกของใครหรือไม่ไ
มีรายงานว่า นายอรรษิษฐ์ ชี้แจงเรื่องว่า "ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในปีเก่า และถึงคิว โดยมีคุณสมบัติที่ได้อยู่แล้ว แต่ที่เราเปิดให้ทุกกรมส่งรายชื่อเข้ามา จะเริ่ม 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยไปแทนตำแหน่งที่ว่างที่เกษียณ ก็คือหลังตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งข่าวที่ออกมาก็เขียนกันไปเรื่อยเปื่อย"
ส่วนผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้ว่าฯ สระบุรี มีข่าวว่าเคยเป็นหน้าห้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และว่าที่ รมว.มหาดไทย
ซึ่งนายอรรษิษฐ์ ตอบกลับทันทีว่า บุคคลนี้เป็นหน้าห้องของนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ด้วย เป็นหมดเลย ทั้งหน้าห้อง นายอนุทิน และ นายเดชอิศม์ โดยเขาเป็นนักกฎหมาย
มีรายงานว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จ.สระบุรี และ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สถ. เผยแพร่ แสดงความยินดี ที่นายมนัส สุวรรณรินทร์ เข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าฯสระบุรี และมีการกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด รวมถึงปฏิบัติงานราชการในวันนี้
ทั้งนี้ นายอรรษิษฐ์ กับ นายมนัส เป็นศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสิงห์ดำเหมือนกัน.