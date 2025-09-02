ครม.แต่งตั้ง”พิชิต หุ่นศิริ”ขึ้นอธิบดีกรมทางหลวงชนบท“จิรโรจน์ ศุกลรัตน์”นั่งผอ.สนข.คนใหม่

ครม.แต่งตั้ง”พิชิต หุ่นศิริ”ขึ้นอธิบดีกรมทางหลวงชนบท “จิรโรจน์ ศุกลรัตน์”ผอ.สนข.คนใหม่ และตั้ง”คุณดร งามธุระ”เป็นประธานบอร์ด การท่าเรือฯแทน”ชยธรรม์”ที่ขอลาออก
รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 ก.ย. 2568 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ดังนี้
1. นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
2. นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ รองผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
@ตั้ง”คุณดร งามธุระ”ประธานบอร์ด การท่าเรือฯแทน”ชยธรรม์”
นอกจากนี้ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายคุณดร งามธุระ กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแทนนายชยธรรม์ พรหมศร ประธานกรรมการที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน) โดยล่าสุด ได้ลาออกจากประธานกรรมการ การท่าเรือฯ แล้ว