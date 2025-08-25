จ่อขยับตั้ง "รองผู้ว่าฯ" 30 ราย แทนวัยเกษียณ "ปลัดป๊อบ" ขีดเส้น 1 ก.ย. อธิบดีฯ/ผู้ว่าฯ ทําบัญชี "เรียงอาวุโส" ผู้มีคุณสมบัติ

มหาดไทย จ่อขยับ แต่งตั้ง "รองผู้ว่าราชการจังหวัด" เบื้องต้น 30 ราย ทดแทนวัยครบเกษียณอายุ สิ้นปีงบประมาณฯ 2568 "ปลัดป๊อบ" สั่งการ กรม/จังหวัด จัดทําบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติย่อ เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ดำเนินตามระเบียบ "เรียงอาวุโส" ชงรายชื่อ ภายในวันที่ 1 ก.ย. เน้นให้ อธิบดี-ผู้ว่าฯ ประเมินความประพฤติ-คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ตามแบบเสนอฯ
วันนี้ (25 ส.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือ ถึง อธิบดีทุกกรม หัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
"เบื้องต้นทดแทน ข้าราชการที่พ้นจากราชการ เพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เกษียณอายุ จำนวน 30 ราย"
หนังสือ มท. ฉบับดังกล่าว ให้กรมและจังหวัด จัดทําบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติย่อของข้าราชการทุกคนที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดยเรียงอาวุโสทางราชการ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 1 ก.ย. นี้ และเสนอข้อมูลเอกสารภายในวันที่ 22 ก.ย.
ส่วนกรณีจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ประเมิน หากกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ลําดับแรกเพียงผู้เดียว)
"ประเมินความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ในแบบเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ และคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน"
ให้เสนอเรียงลําดับผู้ซึ่งเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งมากที่สุดไว้ในลําดับแรก และผู้ซึ่งเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งรองลงมาในลําดับต่อ ๆ กันไป
ทั้งนี้ ควรให้โอกาสข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเสนอชื่อ เขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของงานในตําแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่งตั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาศักยภาพของข้าราชการผู้นั้น
และให้ถือปฏิบัติตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารในหรือต่าง กระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2567
โดยให้คํานึงถึงศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สมรรถนะ ประวัติการรับราชการ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งพฤติกรรมทางจริยธรรมและความประพฤติ ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ
มีรายงานว่า ปีงบประมาณ 2568 รองผู้ว่าราชการจังหวัด สังกัด สป. ที่ครบเกษียณอายุ ประกอบด้วย
นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี รองผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าฯปทุมธานี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ นายชาตรี ธินนท์ รองผู้ว่าฯลําพูน นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าฯพิษณุโลก นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา
นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าฯมหาสารคาม นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าฯลําปาง นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าฯอุตรดิตถ์
นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าฯพะเยา นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าฯพัทลุง นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าฯสกลนคร นายภพ ภูสมปอง รองผู้ว่าฯอุบลราชธานี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าฯนครปฐม นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าฯสมุทรสาคร
นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าฯสุรินทร์ นายวัชระ กระแสร์ฉัตร รองผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าฯจันทบุรี นายศรณ์จักรชัย ขวาพิทักษ์ รองผู้ว่าฯอุทัยธานี
นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าฯขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าฯกาญจนบุรี นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าฯนครพนม
นายสมทร กาญจน์นิรันดร์ รองผู้ว่าฯจันทบุรี นายสินทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ นายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี และนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าฯกระบี่.