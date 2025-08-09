เปิดประมูลเช่าพื้นที่ 83 ไร่ ท่าเรือแหลมฉบัง พัฒนาลานจอดรถบรรทุก สัญญา 20 ปี ฟรีค่าเช่า 12 เดือนแรก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เดินหน้าเปิดประมูลเช่าพื้นที่โซน 3 นอกเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง เนื้อที่กว่า 83 ไร่ พัฒนาลานจอดรถบรรทุกและกิจกรรมสนับสนุนการจัดการจราจร สัญญาเช่า 20 ปี พร้อมสิทธิพิเศษระยะปลอดค่าเช่า 12 เดือนแรก เริ่มขายซอง 8–22 ส.ค.นี้
เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ประกาศเปิดประมูลเช่าพื้นที่ว่างท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณโซน 3 นอกเขตรั้วศุลกากร เนื้อที่ประมาณ 83 ไร่ สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาลานจอดรถบรรทุก (Truck Parking) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรภายในพื้นที่ท่าเรือฯ
เงื่อนไขการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี พร้อมระยะปลอดค่าเช่า (Grace Period) 12 เดือนแรก โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องเสนอผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า 74.53 บาทต่อตารางวาต่อเดือน และต้องจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ รวมถึงติดตั้งระบบจัดคิวรถบรรทุก (Queue Management System) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามแผนธุรกิจ
เปิด ซื้อเอกสารประมูล 8–22 ส.ค. 2568 ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ชั้น 1 ราคา 20,000 บาท (ไม่รวม VAT) • รับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ 26 ส.ค. 2568 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารฯ • ยื่นซองประมูล 2 ก.ย. 2568 เวลา 09.00–10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารฯ และเปิดซองเวลา 11.00 น. วันเดียวกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารสัญญาและจัดการทรัพย์สิน กองนิติการและจัดการทรัพย์สิน ท่าเรือแหลมฉบัง โทร. 038-840-9183 ในวันและเวลาราชการ