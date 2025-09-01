การท่าเรือฯ ยกเลิกประมูลเช่าที่ 83 ไร่ ท่าเรือแหลมฉบัง เหตุทบทวน TOR-กรรมสิทธิ์ที่ดิน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กทท. แจงยกเลิกประมูลโครงการลานจอดรถบรรทุกโซน 3 นอกเขตรั้วศุลกากร เนื้อที่ 83 ไร่ ระยะเช่า 20 ปี เหตุยังต้องทบทวน TOR และรอการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากกรมธนารักษ์
จากกรณีที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ประกาศเปิดประมูลเช่าพื้นที่ว่างท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณโซน 3 นอกเขตรั้วศุลกากร เนื้อที่ประมาณ 83 ไร่ สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาลานจอดรถบรรทุก (Truck Parking) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรภายในพื้นที่ท่าเรือฯ
เงื่อนไขการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี พร้อมระยะปลอดค่าเช่า (Grace Period) 12 เดือนแรก โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องเสนอผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า 74.53 บาทต่อตารางวาต่อเดือน และต้องจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ รวมถึงติดตั้งระบบจัดคิวรถบรรทุก (Queue Management System) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามแผนธุรกิจ โดยเปิดให้ ซื้อเอกสารประมูล 8–22 ส.ค. 2568 ที่ผ่านมาและมีกำหนด ยื่นซองประมูล 2 ก.ย. 2568 นั้น
ล่าสุดการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ประกาศยกเลิกการเปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่ว่างโซน 3 นอกเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 83 ไร่ ซึ่งเดิมกำหนดให้เช่าระยะเวลา 20 ปี พร้อมระยะปลอดค่าเช่า 12 เดือนแรก เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาลานจอดรถบรรทุก (Truck Parking) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น โดยมีเหตุจำเป็นต้องทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และประเด็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมธนารักษ์ให้แก่ กทท.
ทั้งนี้ บริษัทที่ได้ซื้อเอกสารการประมูลไปแล้ว สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่แผนกการคลัง กองการเงิน อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการเงิน สำนักบริหารงานสนับสนุน โทร. 038-40-9175