กอล์ฟวีค ชู “อาตยา” เลือกโปรสาวยอดเยี่ยมแห่งปี 2025

"Golfweek" นิตยสารและเว็บไซต์กีฬากอล์ฟชื่อดังแดนมะกัน สหรัฐอเมริกา เลือก "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวไทย มือ 1 ของโลก เป็นนักกอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี “Female Golfer of the Year” หลังเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา
ในปี 2025 “โปรจีน” คว้าแชมป์ได้ถึง 3 รายการ จากทั้งหมด 20 รายการที่ลงแข่งขัน โดยติด ท็อป 3 ถึง 5 ครั้ง และติดท็อป 10 ได้ถึง 14 ทัวร์นาเมนต์ แสดงให้ถึงมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอมากๆ
นอกจากนี้เจ้าตัวยังคว้าตำแหน่ง Rolex Player of the Year เป็นครั้งแรกในอาชีพ โดยทำสถิติคะแนนเฉลี่ย 68.68 ต่อรอบ คว้ารางวัล Vare Trophy (แต้มต่ำสุด) ซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2002 พร้อมทำเงินรางวัลรวมทั้งฤดูกาลไปมหาศาลถึง 7,578,330 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 227 ล้านบาท และยังครองตำแหน่งผู้นำค่าเฉลี่ยการทำเบอร์ดี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เทียบเท่าตำนานอย่าง โลเรนา โอชัว ที่เคยทำไว้เมื่อปี 2549-2551