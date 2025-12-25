ปีทองกอล์ฟหญิงไทยกับผลงานเด่นปิดแอลพีจีเอ 2025

แอลพีจีเอ ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ปิดฉากลงเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนักกอล์ฟสาวไทยสร้างผลงานเด่นคว้าแชมป์รวมกัน 3 รายการ จาก จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก ที่กวาดรางวัลใหญ่เกือบทั้งหมด ทั้งนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี สกอร์เฉลี่ยต่ำที่สุด และเงินรางวัลรวมสูงสุดต่อหนึ่งฤดูกาลในประวัติศาสตร์แอลพีจีเอ ขณะที่ผู้เล่นไทยรายอื่นๆ ทำผลงานได้น่าพอใจ แม้ยังไม่สามารถคว้าแชมป์มาได้
สำหรับฤดูกาล 2025 แข่งขันทั้งสิ้น 32 รายการ โดยนักกอล์ฟที่คว้าแชมป์มากที่สุดคือ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล ซึ่งคว้าแชมป์ไป 3 รายการ ได้แก่ มิซูโฮ อเมริกา โอเพ่น, บิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้ และ ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปียนชิพ รายการปิดท้ายฤดูกาล ซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่สองติดต่อกัน ส่งผลให้มีเงินรางวัลรวมต่อหนึ่งฤดูกาลสูงสุดในประวัติศาสตร์ทัวร์กว่า 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการลงแข่งขัน 20 รายการ พร้อมเพิ่มสถิติแชมป์อาชีพแอลพีจีเอเป็น 7 รายการ
นอกจากนี้อาฒยายังจบในอันดับท็อปเท็นถึง 14 รายการ มากที่สุดในทัวร์ โดยเป็นการจบใน 4 อันดับแรกถึง 10 รายการ และยังคว้ารางวัลสกอร์เฉลี่ยต่ำที่สุดแห่งปี (Vare Trophy) ด้วยสกอร์เฉลี่ย 68.68 ซึ่งถือเป็นสกอร์เฉลี่ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แอลพีจีเอ นับเป็นครั้งที่สองที่เจ้าตัวคว้ารางวัลนี้ ต่อจากปี 2023 รวมถึงรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี (LPGA Tour Player of the Year) เป็นครั้งแรก และเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่สอง ต่อจาก เอรียา จุฑานุกาล ที่ทำได้ในปี 2018
ขณะที่ พราว-ชเนตตี วรรณแสน เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอ 2 รายการ สร้างผลงานได้น่าประทับใจ จากการลงเล่น 24 รายการ โดยจบใน 10 อันดับแรก 3 รายการ ได้แก่ อันดับ 6 ร่วม แบล็ค เดสเซิร์ต แชมเปียนชิพ, อันดับ 10 ร่วม มายเออร์ แอลพีจีเอ คลาสสิก และอันดับ 2 ร่วมรายการ วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ
ทางด้านโปรเม-เอรียา จุฑานุกาล ดีกรีแชมป์แอลพีจีเอ 12 รายการ รวมถึง 2 แชมป์เมเจอร์ ลงแข่งขัน 17 รายการ แม้จะไม่สามารถคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้ แต่ยังทำผลงานจบใน 10 อันดับแรกถึง 6 รายการ โดยเฉพาะในรายการเมเจอร์ที่จบ 10 อันดับแรกถึง 3 รายการ ได้แก่ อันดับ 2 ร่วม เชฟรอน แชมเปียนชิพ, อันดับ 9 ร่วม ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น และอันดับ 7 ร่วม อามุนดี เอวิยอง แชมเปียนชิพ ส่วนอีกสองเมเจอร์ จบอันดับ 52 ร่วม วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ และอันดับ 23 ร่วม วีเมนส์ โอเพ่น
เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เจ้าของสองแชมป์แอลพีจีเอ โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงท้ายฤดูกาล โดยลุ้นแชมป์ในรายการ ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปียนชิพ ก่อนจบอันดับ 2 รองจาก อาฒยา ฐิติกุล และ แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ แชมป์แอลพีจีเอ 2 รายการ ลงแข่งขัน 22 รายการ จบใน 10 อันดับแรก 3 รายการ ส่วน เปียโน-อาภิชญา ยุบล จบใน 10 อันดับแรก 1 รายการ เช่นเดียวกับ โมรียา จุฑานุกาล
ปิดท้ายด้วยการแข่งขันคัดเลือก แอลพีจีเอ คิว-ซีรีส์ ไฟนอล ควอลิฟายอิง สเตจ เดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อชิงทัวร์การ์ดฤดูกาล 2026 ปรากฎว่า ฮัท-สุวิชยา วินิจฉัยธรรม วัย 19 ปี จากจังหวัดขอนแก่น เสริมทัพในฤดูกาลหน้าในฐานะรุกกี้ของทัวร์