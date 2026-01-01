สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ “รัชนก”​ ที่สุดนักกีฬาไทยปี 2568

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อที่สุดแห่งปี 2568 โดยในประเภทนักกีฬา "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มีผลสำรวจเข้ามาเป็นอันดับ 1 จาก 5 อันดับ
ทั้งนี้ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี“ที่สุดแห่งปี” โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงกีฬา
สำหรับในปี 2568 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 10,218 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 15-26 ธันวาคม 2568 สรุปผลในหัวข้อนักกีฬาที่สุดแห่งปี 2568 เป็นจำนวน 5 อันดับ นักกีฬาที่สุดแห่งปี คือ "เมย์" รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย ที่คว้า 2 เหรียญทอง ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งเป็นซีเกมส์ครั้งสุดท้ายของเจ้าตัว โดยผลสำรวจอยู่ที่ 29.56 %
สรุปนักกีฬาที่สุดแห่งปี 2568 ทั้ง 5 อันดับ มีดังนี้
อันดับ 1 "เมย์" รัชนก อินทนนท์ 29.56%
อันดับ 2 "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ 27.68%
อันดับ 3 "บิว" ภูริพล บุญสอน 15.98%
อันดับ 4 บัวขาว บัญชาเมฆ 13.62%
อันดับ 5 "บุ๋มบิ๋ม" ชัชชุอร โมกศรี 13.16%