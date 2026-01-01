xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ “รัชนก”​ ที่สุดนักกีฬาไทยปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อที่สุดแห่งปี 2568 โดยในประเภทนักกีฬา "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มีผลสำรวจเข้ามาเป็นอันดับ 1 จาก 5 อันดับ

ทั้งนี้ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี“ที่สุดแห่งปี” โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงกีฬา

สำหรับในปี 2568 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 10,218 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม)  ระหว่างวันที่ 15-26 ธันวาคม 2568 สรุปผลในหัวข้อนักกีฬาที่สุดแห่งปี 2568 เป็นจำนวน 5 อันดับ นักกีฬาที่สุดแห่งปี คือ "เมย์"  รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย ที่คว้า 2 เหรียญทอง ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งเป็นซีเกมส์ครั้งสุดท้ายของเจ้าตัว โดยผลสำรวจอยู่ที่ 29.56 % 

สรุปนักกีฬาที่สุดแห่งปี 2568 ทั้ง 5 อันดับ มีดังนี้
 อันดับ 1 "เมย์" รัชนก อินทนนท์    29.56%
 อันดับ 2 "วิว" กุลวุฒิ  วิทิตศานต์  27.68% 
 อันดับ 3 "บิว" ภูริพล บุญสอน      15.98%  
อันดับ 4 บัวขาว บัญชาเมฆ          13.62% 
 อันดับ 5 "บุ๋มบิ๋ม" ชัชชุอร โมกศรี 13.16%
กำลังโหลดความคิดเห็น