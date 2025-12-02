ตั้ง "ชัชชุอร" กัปตันทีมคนใหม่นำทัพลูกยางสาวไทยลุยซีเกมส์

วอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ได้ทำการฝึกซ้อมร่วมกันเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่นักกีฬาหลักที่ไปเล่นอาชีพต่างแดนทยอยกลับมาถึงไทยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2568 นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อม มี "โค้ชอ๊อด" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร กับ "โค้ชปาร์ค" ปาร์ค กี วอน พร้อมทั้งนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงให้การต้อนรับ
"โค้ชอ๊อด" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ดีใจที่เห็นนักกีฬาทุกคนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน นักกีฬาทุกคนมีสุขภาพที่ดี สุขภาพจิตใจที่ดี ทีมมีขวัญกำลังใจที่ดี วันนี้ฝึกซ้อมเป็นครั้งที่ 2 ดูเรื่องระบบทีมเทคนิค ปรับจูนเข้าหากัน ส่วนกลุ่มนักกีฬาที่ไปเล่นลีกต่างประเทศก็จะมีอาการอ่อนล้าบ้าง ก็พยายามที่จะปรับสภาพร่างกายอยู่ เราพยายามให้นักกีฬาพักผ่อนให้เพียงพอ
เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ยังเผยต่อว่า ทีมสต๊าฟโค้ชได้เสนอชื่อของ ชัชชุอร โมกศรี เป็นกัปตันทีมคนใหม่ต่อจาก อัจฉราพร คงยศ เพราะเขามีความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ และ มีความสามารถที่จะเชื่อมต่อนักกีฬารุ่นน้องและรุ่นพี่ได้ดี และอยากเรียนแฟนๆ ว่าตอนนี้มีนักกีฬาในแคมป์ 20 คน ซึ่งเราจะตัดเหลือเหลือ 14 คนภายในวันอาทิตย์ที่ 7 ธ.ค.นี้ ซึ่งนักกีฬาทั้งหมดก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมาก ก็อยากจะขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมด้วยกันทั้งหมดทุกคน
"แน่นอนว่า เวียดนาม ก็ยังถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญเหมือนเดิม และต้องขอชื่นชม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ที่พยายามพัฒนาขีดความสามารถขึ้นมาเป็นคู่แข่งของไทย ส่วนไทยก็จะไม่หยุดนิ่งแค่นี้ ก็จะพัฒนาต่อไปอีกทั้งในชุดปัจจุบันและชุดเยาวชน" โค้ชอ๊อด กล่าว
ด้าน "บุ๋มบิ๋ม" ชัชชุอร โมกศรี กัปตันทีมป้ายแดง เปิดเผยว่า ก็รู้สึกตกใจที่สต๊าฟโค้ชลงความเห็นให้เป็นกัปตันทีม แต่ก็รู้สึกดีที่ได้รับหน้าที่นี้ และจะทำให้ดีที่สุด บรรยากาศการซ้อมภายในทีมก็ดีมากรู้สึกอบอุ่นมากที่ทุกๆคนได้กลับมารวมตัวฝึกซ้อมกันอีกครั้ง