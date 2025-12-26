รัฐบาลมอบอัดฉีด 487 ล้านบาททัพซีเกมส์ เรือพายรับมากสุด 36.8 ล้าน

รัฐบาลโอนเงินรางวัลอัดฉีดซีเกมส์ 2025 จำนวน 487 ล้านบาท ถึงมือนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ซึ่งทำผลงาน 12 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง โกยอัดฉีดมากสุด 36,832,500 บาท ด้านยูยิตสู ซึ่งทำผลงานคว้าเหรียญทองมากสุด ที่ 14 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ได้อัดฉีด 24,585,000 บาท
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ รัฐบาลไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินรางวัลสนับสนุนแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,365,000 บาท แบ่งเป็นเงินรางวัลนักกีฬา จำนวน 335,700,000 บาท ,ผู้ฝึกสอน จำนวน 16,185,000 บาท และสมาคมกีฬา 100,710,000 บาท โดยดำเนินการโอนเงินในรูปแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาโดยตรง จากผลงาน 500 เหรียญรางวัล ประกอบไปด้วย 233 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน และ 113 เหรียญทองแดง
สำหรับสมาคมกีฬาต่างๆที่ได้รับเงินรางวัล อัดฉีด ประกอบไปด้วย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนมากที่สุด จำนวน 36,832,500 บาท ผลงาน 12 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง, สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 34,020,000 บาท (ผลงาน 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง) สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 25,207,500 บาท (ผลงาน 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง)
สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 24,585,000 บาท (ผลงาน 14 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 24,900,000 บาท (ผลงาน 11 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 12 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 22,185,000 บาท (ผลงาน 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง)
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 18,225,000 บาท (ผลงาน 13 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 14,490,000 บาท (ผลงาน 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน), สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 14,010,000 บาท (ผลงาน 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน)
สมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 12,600,000 บาท (ผลงาน 2 เหรียญทอง), สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 12,150,000 บาท (ผลงาน 6 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน), สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 11,655,000 บาท (ผลงาน 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 11,340,000 บาท (ผลงาน 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน)
สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 11,122,500 บาท (ผลงาน 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 10,920,000 บาท (ผลงาน 2 เหรียญทอง), สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 10,912,500 บาท (ผลงาน 10 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 10,350,000 บาท
(ผลงาน 5 เหรียญทอง)
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 9,892,500 บาท (ผลงาน 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 8,400,000 บาท (ผลงาน 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน), สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 8,340,000 บาท (ผลงาน 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนว 8,212,500 บาท (ผลงาน 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง)
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 8,100,000 บาท (ผลงาน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 7,987,500 บาท (ผลงาน 10 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 7,965,000 บาท (ผลงาน 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 7,740,000 บาท (ผลงาน 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน), สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 7,275,000 บาท (ผลงาน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง)
สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 6,862,500 บาท (ผลงาน 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 6,862,500 บาท (ผลงาน 14 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 6,412,500 บาท (ผลงาน 11 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 6,412,500 บาท (ผลงาน 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 5,782,500 บาท, (ผลงาน 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 5,400,000 บาท (ผลงาน 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน)
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 5,272,500 บาท (ผลงาน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนว 5,175,000 บาท (ผลงาน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 5,062,500 บาท (ผลงาน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 4,837,500 บาท (ผลงาน 9 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง)
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 4,725,000 บาท (ผลงาน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 4,410,000 บาท (ผลงาน 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน), สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 4,387,500 บาท (ผลงาน 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 3,937,500 บาท (ผลงาน 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 3,600,000 บาท (ผลงาน 5 เหรียญทอง)
สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 3,360,000 บาท (ผลงาน 2 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 3,262,500 บาท (ผลงาน 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 3,037,500 บาท (ผลงาน 3 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 2,812,500 บาท (ผลงาน 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง)
สมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 2,587,500 บาท (ผลงาน 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 2,362,500 บาท (ผลงาน 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 2,250,000 บาท (ผลงาน 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 2,025,000 บาท (ผลงาน 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 1,687,500 บาท (ผลงาน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง)
สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 1,575,000 บาท (ผลงาน 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน), สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 1,260,000 บาท (ผลงาน 1 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 1,237,500 บาท (ผลงาน 1 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง), สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 1,350,000 บาท (ผลงาน 2 เหรียญทอง และ 4 เหรียญทองแดง)
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ในนามของรัฐบาลและพี่น้องชาวไทย ขอแสดงความชื่นชมต่อนักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทย ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง 233 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน 113 เหรียญทองแดง เป็นผลมาจากความเสียสละกำลังกาย กำลังใจ ของผู้เกี่ยวข้องทุกคน และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา บุคลากรกีฬา สมาคมกีฬา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศได้เป็นอย่างดี
“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จ และรางวัลที่ทุกท่านได้รับในครั้งนี้
จะเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกท่านได้พัฒนาความสามารถ และแสดงสปิริตความเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ปฏิบัติตามกฎ กติกาการแข่งขัน เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไปสุดท้ายนี้ ในนามของรัฐบาลและพี่น้องชาวไทย ผมขอขอบคุณคณะบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนการกีฬาของชาติมาโดยตลอด สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าผลงานที่ท่านได้สร้างไว้นั้น ถือเป็นเกียรติประวัติของประเทศชาติ วงศ์ตระกูลและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน จึงขอให้ท่านรักษาความดี และเกียรติยศที่ท่านได้รับไว้นี้ ให้มั่นคงสืบไป“
“สำหรับนักกีฬาที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันในโอกาสต่อไป ผมขอเป็นกำลังใจ และขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน”