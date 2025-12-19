“สมศักดิ์” ติดขอบสนามเชียร์คริกเก็ตหญิงไทยดวลมาเลเซีย ก่อนคว้าเหรียญทองเหรียญที่ 2

“สมศักดิ์” ให้กำลังใจคริกเก็ตหญิงทีมชาติไทยถึงขอบสนาม ก่อนเฉือนมาเลเซียคว้าเหรียญทอง ชื่นชมความมุ่งมั่นนักกีฬา สร้างชื่อเสียงให้ประเทศในเวทีซีเกมส์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปยังสนามคริกเก็ตเทิดไท ลาดกระบัง เพื่อให้กำลังใจและรับชมการแข่งขันคริกเก็ตประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมชาติไทย พบกับทีมชาติมาเลเซีย
โดยบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น ก่อนที่ทีมชาติไทยจะสามารถเฉือนเอาชนะมาเลเซีย คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ นับเป็นเหรียญทองเหรียญที่ 2 ของทัพนักกีฬาไทย ขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของมาเลเซีย และเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซีย
ภายหลังการแข่งขัน นายสมศักดิ์ได้เดินลงสนามทักทายและแสดงความยินดีกับนักกีฬาคริกเก็ตหญิงทีมชาติไทย พร้อมชื่นชมในความทุ่มเทและความสามารถที่สามารถคว้าชัยชนะ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้สำเร็จ และให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จ พร้อมระบุว่า กว่า 20 ปีที่ผ่านมา สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทยต้องต่อสู้อย่างหนักในการผลักดันกีฬาชนิดนี้ เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ปัจจุบันนักกีฬาไทยได้ช่วยทำให้คริกเก็ตเป็นที่รู้จักมากขึ้น
นายสมศักดิ์ ยังกล่าวว่า แม้ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีโอกาสรับชมการแข่งขันคริกเก็ต และเคยมองว่าการคำนวณคะแนนเป็นเรื่องซับซ้อน แต่เมื่อได้มานั่งชมจริง ใช้เวลาเรียนรู้เพียงไม่นานก็สามารถเข้าใจรูปแบบการแข่งขันได้ พร้อมชี้ว่า หากตีลูกออกนอกสนามจะสามารถทำคะแนนได้จำนวนมาก ทำให้การแข่งขันมีความสนุกและน่าติดตาม
พร้อมกันนี้นายสมศักดิ์ยังแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมคริกเก็ตหญิงไทยมีศักยภาพก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงกว่าภูมิภาคอาเซียน และมีโอกาสลุ้นในเวทีระดับโลก โดยทราบว่าหลังจบการแข่งขันจากซีเกมส์ครั้งนี้ นักกีฬาจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอินเดีย เพื่อเตรียมลงแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
“ขอแสดงความยินดีกับสมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทุกคน พร้อมยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจอย่างต่อเนื่อง” นายสมศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้มอบเหรียญทองให้แก่นักกีฬาคริกเก็ตหญิงทีมชาติไทย ภายหลังการแข่งขันอีกด้วย