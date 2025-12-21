ตัดเกรดซีเกมส์ "บอล-ตะกร้อ" ล้มเหลว “มวย-เทควันโด-ยกน้ำหนัก" โกยเหนือเป้า

ปิดฉากอย่างเป็นทางการ มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทัพนักกีฬาไทย ครองเจ้าหรียญทองสมัยที่ 14 คว้าไป 233 เหรียญทอง ขาดเพียง 8 ทองจะเข้าเป้าตามโพล มีท เดอะเพรสซีเกมส์ 2025 ที่ปักธงไว้ 241 เหรียญทอง โดย 8 สมาคมผลงานน่าผิดหวังต่ำกว่าเป้าสุดๆ "ฟุตบอล "ผลงานล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ตั้งเป้าเหมา 4 ทอง วืดหมด "ตะกร้อ" เป้ากวาด 11 ทอง ได้แค่ 6 ทอง ขณะที่ 18 กีฬาผลงานทะลุเป้า "เทควันโด-มวยสากล -มวยไทย-ยูยิตสู-ยกน้ำหนัก-จักรยาน"กลายเป็นพระเอกโกยทองเป็นกอบเป็นกำ ช่วยทัพไทยเจ้าทองทิ้งห่างอันดับ 2 อินโดนีเซีย คว้าไป 91 ทอง ส่วนอันดับ 3 เวียดนาม 87 ทอง
ตามที่สมาคมกีฬานักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมกีฬา 50 สมาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2568
ได้มีการประเมินความหวังก่อนการแข่งขันไว้ที่ 241 เหรียญทอง แต่ทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้ามาได้เพียง 233 เหรียญทอง ขาดเพียง 8 เหรียญทองที่จะตรงตามผลโพลที่ได้ทำไว้ แต่เพียงพอส่งให้ทัพไทยครองเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ สมัยที่ 14 ได้สำเร็จตามเป้าหมายใหญ่ คว้ามาได้ 233 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน 112 เหรียญทองแดง
สมาคมกีฬาที่ทำผลงานเกินเป้าหมาย มี 18 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ยกน้ำหนัก, มวยสากล, จักรยาน, ฟิกเกอร์สเก็ต, สปีดสเก็ตช็อตแทรค, ยูยิตสู, เทควันโด, กีฬาทางน้ำ, บิลเลียด-สนุกเกอร์, แบดมินตัน, ยิมนาสติก, ยูโด, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลในร่ม, กอล์ฟ, มวยไทย, เปตอง, เจ็ตสกี และ วู้ดบอล
มี 15 ชนิดกีฬาที่ทำผลงานได้ตามเป้า ได้แก่ กระโดดน้ำ-วอลเตอร์ โปโล, แคนู, รักบี้, เรือใบ, ยิงเป้าบิน, ปัญจักกีฬาใหม่, เบสบอล 5 คน, ฟลอร์บอล, อีสปอร์ต, ปันจักสีลัต,คริกเก็ต, ปืนหน้าผา, กาบัดดี้, เทคบอล และหมากรุกสากล
ขณะเดียวกันมี 8 สมาคมกีฬาฯ ที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้เลย ได้แก่ โบว์ลิ่ง, ยิงปืน, ฟุตบอล, มวยปล้ำ, เนตบอล, ซอฟท์บอล,ไตรกีฬา และ สควอช
สรุปผลงานทัพนักกีฬาไทย 233 เหรียญทอง มีดังนี้
กลุ่มที่ทำผลงานเกินเป้าหมาย ประกอบด้วย จักรยาน (เป้า 6 ทองได้ 10 ทอง), ยิมนาสติก (เป้า 5 ทอง ได้ 6 ทอง), เทเบิลเทนนิส (เป้า 2 ทองได้ 3 ทอง), แบดมินตัน( เป้า 2 ทอง ได้ 3 ทอง), ยกน้ำหนัก (เป้า 4 ทอง ได้ 9 ทอง), เจ็ตสกี (เป้า 4 ทองได้ 5 ทอง), กีฬาทางน้ำ(เป้า 4 ทองได้ 11 ทอง), บิลเลียดและสนุกเกอร์(เป้า 4 ทองได้ 6 ทอง), ยูโด(เป้า 3 ทองได้ 4 ทอง), เทควันโด( เป้า 7 ทองได้ 10 ทอง), มวยสากล (เป้า 9 ทองได้ 14 ทอง), ยูยิตสู (เป้า 10 ทอง ได้ 14 ทอง), เปตอง (เป้า 4 ทอง ได้ 5 ทอง), วู้ดบอล (เป้า 5 ทอง ได้ 6 ทอง), มวยไทย(เป้า 10 ทองได้ 11 ทอง), ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง(เป้า 2 ทอง ได้ 7 ทอง), กอล์ฟ(เป้า 2 ทอง ได้ 4 ทอง),
กลุ่มที่ทำผลงานตามเป้าหมาย ประกอบด้วย ปัญจกีฬาสมัยใหม่ (เป้า 2 ทอง ได้ 2 ทอง), ปีนหน้าผา(เป้า 2 ทอง ได้ 2 ทอง), อีสปอร์ต (เป้า 2 ทองได้ 2 ทอง), ปันจักสีลัต (เป้า 3 ทองได้ 3 ทอง), ซอฟท์บอล (เป้า 0 ทอง ได้ 0 ทอง), เทคบอล (เป้า 5 ทอง ได้ 5 ทอง), วอลเลย์บอล(เป้า 2 ทองได้ 2 ทอง), หมากรุกสากล (เป้า 5 ทอง ได้ 5 ทอง), กาบัดดี้(เป้า 4 ทองได้ 4 ทอง), เรือใบ(เป้า 4-5 ทองได้ 5 ทอง), ไคท์บอร์ด(เป้า 0 ทอง ได้ 0 ทอง), คริกเกต(เป้า 2 ทองได้ 2 ทอง), เนตบอล( เป้า 0 ทองได้ 0 ทอง), ยิงเป้าบิน(เป้า 3 ทองได้ 3 ทอง), รักบี้ (เป้า 2 ทองได้ 2 ทอง)
กลุ่มผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย : กรีฑา (เป้า 17 ทอง ได้ 13 ทอง), ขี่ม้า (เป้า 5 ทอง ได้ 3 ทอง), ขี่ม้าโปโล (เป้า 2 ทอง ได้ 1), ไตรกีฬา (เป้า 2 ทอง ได้ 0 ทอง), ฮอกกี้และฟลอร์บอล (เป้า 6 ทอง ได้ 4 ทอง ), ยิงปืนรณยุทธ์( เป้า 4 ทอง ได้ 3 ทอง), สควอช(เป้า 1 ทองได้ 0 ทอง), เทนนิส (เป้า 4 ทองได้ 3 ทอง), มวยปล้ำ (เป้า 2 ทอง ได้ 0 ทอง), เอ็กซ์ตรีม (เป้า 6 ทอง ได้ 4 ทอง), คิกบ็อกซิ่ง(เป้า 5 ทอง ได้ 4 ทอง), คาราเต้ (เป้า 5 ทอง ได้ 4 ทอง), เบสบอล(เป้า 2 ทอง ได้ 1 ทอง), แฮนด์บอล (เป้า 2 ทองได้ 1 ทอง), บาสเกตบอล (เป้า 2 ทองได้ 1 ทอง), วูซู (เป้า 2 ทองได้ 1 ทอง), ฮอกกี้น้ำแข็ง (เป้า 2 ทอง ได้ 1 ทอง), ฟันดาบ(เป้า 2-4 ทองได้ 1 ทอง),ตะกร้อ (เป้า 11 ทอง ได้ 6 ทอง), วินด์เซิร์ฟ (เป้า 4 ทอง ได้ 3 ทอง), ยิงปืน (เป้า 5 ทองได้ 0 ทอง), ฟุตบอลและฟุตซอล( เป้า 4 ทอง ได้ 0 ทอง), เรือพาย(เป้า 18 ทอง ได้ 12 ทอง), โบว์ลิ่ง(เป้า 1 ทอง ได้ 0 ทอง), ยิงธนู(เป้า 3 ทองได้ 2 ทอง)