เบสบอลไทยสะท้อนพัฒนาการ ก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทย / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
นับถอยหลังอีกไม่กี่วัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะปิดฉากลงแล้ว แน่นอนว่าเราจะไม่เอ่ยถึงดราม่าที่มีมากเหลือเกินตั้งแต่พิธีเปิด แต่เราจะมามองถึงมุมดีๆ ของบางชนิดกีฬาที่อาจจะไม่ได้มีการเผยแพร่ข่าวมากนัก เพราะก็ต้องยอมรับว่าชนิดกีฬาเยอะเหลือเกินคงจะประชาสัมพันธ์กันไม่หมด
เบสบอลไฟว์ หรือ เบสบอล 5 คน จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน ซีเกมส์ 2025 แข่งกัน ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยแข่งแบบพบกันหมด 4 ชาติ ประกอบด้วย ไทย, อินโดนีเชีย, มาเลเซีย และเวียดนาม รอบชิงชนะเลิศนั้น ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 2-0 เซต ด้วยคะแนน 9-8 และ 4-2 ถือเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ เพราะจัดแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก
สำหรับนักกีฬาเบสบอล 5 คน ทีมชาติไทยชุดนี้ ประกอบไปด้วย นายเสฏฐวุฒิ บูชา, นายนฤพล ม่วงเกษม, นายธีธัช สุวรรณแสง, นายรามิล ยาลังคำ, นางสาวอัญชีรา ศิริมหา, นางสาวสุดารัตน์ เวียงคำฟ้า, นางสาวกัญญาวรรณ ศิลา และนางสาวนันท์นภัส วัตตพรหม
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีคนพูดถึงน้อย ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบางคนอาจจะดูกีฬาชนิดนี้ไม่เป็นไม่ทราบกฎกติกามากนัก โดยจากการชิงชัย 2 เหรียญทอง ทีมชาติไทย สร้างผลงานน่าประทับใจ คว้าเหรียญทองจากการแข่งขัน เบสบอล 5 คนตามที่เอ่ยไปแล้ว ส่วนทีมเบสบอลชายคว้าเหรียญเงินมาครอง
พ.ต.อ. ดวงโชติ สุวรรณจรัส นายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย บอกว่าหลังจากนี้ สมาคมฯจะเดินหน้าพัฒนาระบบการทำงาน ทีมงาน และการสรรหานักกีฬารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยผลงานในซีเกมส์ครั้งนี้ส่งผลให้ทีมเบสบอลชายทีมชาติไทยขยับอันดับโลกขึ้นสู่อันดับ 31 และมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติมากขึ้น โดยในปีหน้าทีมเบสบอลชายไทยจะเข้าร่วมมหกรรมเอเชียนเกมส์ 2026 และ เบสบอลชิงแชมป์เอเชีย
แม้จะพลาดเป้าหมายกวาดเหรียญทองครบทั้งสองประเภท แต่ผลงานโดยรวมถือว่า เกินความคาดหมาย ทั้งในแง่ผลงานในสนามและกระแสตอบรับจากแฟนกีฬา
โดยฐานแฟนคลับของเบสบอลไทยขยายตัวอย่างชัดเจน เห็นได้จากยอดเอนเกจเมนต์ ไลก์ และแชร์บนเพจสมาคมเบสบอลฯ เพจสำนักข่าว รวมถึงช่องทางของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งสายกีฬาและนอกวงการ
นอกจากนี้ กระแสความนิยมใน “เสื้อเบสบอลทีมชาติไทย” ก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ผลิตออกมากี่ครั้งก็ถูกจับจองหมดอย่างรวดเร็ว
ขณะที่การแข่งขันนัดชิงเหรียญทองของทีมเบสบอลชาย มีแฟนกีฬาเข้าชมแน่นสนาม สร้างบรรยากาศคึกคักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
นอกจากนั้น ซีเกมส์ครั้งนี้ยังได้เห็นฟอร์มอันร้อนแรงของ โจ ดารู ซูเปอร์สตาร์ดาวโฮมรัน ที่ทำได้ถึง 3 โฮมรัน นับเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนเบสบอลชาวไทยอีกด้วย
สำหรับ โจ ดารู มีชื่อเต็มๆ ว่า โจเซฟ แมทธิวว์ ดารู” หรือ “โจ ดารู” เคยแสดงซีรีส์หลายเรื่องในระดับฮอลลีวูด ไม่ว่าจะเป็นบทนักสืบกรมตำรวจฟิลาเดลเฟีย ในซีรีส์สืบสวนที่สร้างจากนิยายขายดีของนิวยอร์ก ไทม์ส เรื่อง Long Bright River
รวมถึงรับบทดาราสมทบในซีรีส์ S.W.A.T., The Rookie, Chicago Fires, East New York อีกทั้งเคยร่วมแสดงใน Guardians of the Galaxy Vol. 3 ซึ่งไม่ได้โชว์หน้าจริงโดยแต่งตัวเป็นตัวละครที่อยู่นอกโลก