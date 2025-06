มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ จัดการแสดงคอนเสิร์ต “Music from Marvel Studios” จากบทเพลงประกอบภาพยนตร์ มหากาพย์แห่งซูเปอร์ฮีโร โดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO)

จัดการแสดงคอนเสิร์ตในวันพฤหัสบดีที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ ท่านจะได้พบกับค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีที่พาทุกท่านท่องเข้าสู่จักรวาลภาพยนตร์ Marvel กับคอนเสิร์ตที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ผู้เป็นที่รักของแฟนๆ ทั่วโลก ผ่านบทเพลงอันยิ่งใหญ่และทรงพลัง บรรเลงสดโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) หนึ่งในวงออร์เคสตราชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้การอำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช ศิลปินศิลปาธร วาทยกรผู้สร้างสรรค์ผลงานมากมายผู้ชมจะได้ดื่มด่ำไปกับบทเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อดังจากค่าย Marvel Studios ที่ทุกคนคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น The Avengers, Iron Man, Thor, Black Panther, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, Spider-Man, Captain America, X-Men ไปจนถึงผลงานล่าสุดอย่าง Thor: Love and Thunder — ทุกบทเพลงล้วนถูกเรียบเรียงขึ้นอย่างวิจิตรสำหรับการแสดงสดโดยวงออร์เคสตราเต็มรูปแบบเสียงดนตรีจะนำท่านย้อนรอยฉากอันเป็นตำนาน ความกล้าหาญ ความรัก ความเสียสละ และพลังของความหวังที่ซ่อนอยู่ในแต่ละตัวละคร ดนตรีของ Alan Silvestri, Ramin Djawadi, Michael Giacchino, Ludwig Göransson, และคีตกวีร่วมยุคอื่น ๆ จะถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้งบนเวที พร้อมพาคุณดื่มด่ำไปกับเรื่องราวที่ทั้งยิ่งใหญ่และตราตรึงไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของ Marvel หรือผู้หลงใหลในดนตรีประกอบภาพยนตร์ คอนเสิร์ตนี้คือประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด ด้วยการจัดแสดงในหอประชุมใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ พร้อมระบบแสงและเสียงสมบูรณ์แบบสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ที่ ThaiTicketMajor ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-123-4567 หรือ www.rbsothailand.comมาร่วมสัมผัสพลังแห่งเสียงดนตรีที่รวมเอาความบันเทิง ความประทับใจ และแรงบันดาลใจจากโลกภาพยนตร์มาสู่เวทีจริง — ใน “Music from Marvel Studios” โดย Royal Bangkok Symphony Orchestra