เบาทิสตา วัย 55 ปี เดินตามรอย ดเวย์น 'เดอะ ร็อก' จอห์นสัน นักมวยปล้ำมือฉมัง ที่ก้าวเข้าสู่วงการการแสดงในปี 2010 และตอนนี้เขาเป็นนักแสดงเต็มตัวหลังจากเกษียณจากวงการมวยปล้ำในปี 2019เบาทิสตา ปรากฏตัวครั้งแรกในวงการมวยปล้ำเมื่อปี 2002 ด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตมโหฬาร เมื่อเขาเปิดตัวในรายการ SmackDown ภายใต้ชื่อ ดีคอน บาติสต้าจากนั้นตำนานนักมวยปล้ำรุ่นเฮฟวี่เวทก็เปลี่ยนชื่อเป็น "บาติสต้า" และคว้าแชมป์โลกถึง 6 สมัย โดยเอาชนะนักมวยปล้ำยิ่งใหญ่หลายคนอย่าง จอห์น ซีนา, ดิอันเดอร์เทเกอร์, ทริปเปิลเอช, แรนดี ออร์ตัน และอีกมากมายในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของอาชีพมวยปล้ำของเขา อดีตแชมป์ WWE หนักประมาณ 290 ปอนด์ (ประมาณ 131 กิโลกรัม) โดยน้ำหนักมากที่สุดที่เขาเคยมีคือ 370 ปอนด์ (ประมาณ 168 กิโลกรัม)อย่างไรก็ตาม อดีตแชมป์โลกเฮฟวี่เวทได้ลดน้ำหนักอย่างมากเพื่อรับบทล่าสุดในภาพยนตร์ The Killer's Game โดยเขาลดน้ำหนักลงเหลือ 240 ปอนด์ (ประมาณ 109 กิโลกรัม)นักแสดงจาก Guardians of the Galaxy ได้เข้าสู่โปรแกรมอาหารที่เข้มงวดมาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งหลังจากปิดฉากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Knock at the Cabin ของเอ็ม. ไนท์ ชยามาลานโดย เบาทิสตา เปิดเผยรูปร่างใหม่อันน่าทึ่งของเขาบนพรมแดง และตอนนี้เขาดูแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากร่างมหึมาที่สร้างความประทับใจในวงการมวยปล้ำช่วงปี 2000เบาทิสตาเล่าให้คริส แวน วลิต ฟังว่า "ตอนนี้ผมลดน้ำหนักเยอะมาก นี่อาจเป็นน้ำหนักที่เบาที่สุดตั้งแต่ผมอายุ 19 ปี"น้ำหนักที่มากที่สุดที่ผมเคยมีคือ 370 ปอนด์ (ประมาณ 168 กิโลกรัม) ตอนที่ผมเริ่มเป็น "ดีคอน" ผมหนักประมาณ 325 ปอนด์ (ประมาณ 147 กิโลกรัม) ในช่วงส่วนใหญ่ของอาชีพมวยปล้ำของผม ผมหนักประมาณ 290 ปอนด์ (ประมาณ 131 กิโลกรัม) แต่ตอนนี้ผมหนักประมาณ 240 ปอนด์ (ประมาณ 109 กิโลกรัม)"และเมื่อหนึ่งปีครึ่งที่แล้วในการถ่ายทำ Knock at the Cabin ผมหนักถึง 315 ปอนด์ (ประมาณ 143 กิโลกรัม) และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้าย ... การลดน้ำหนักนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ตอนนี้ผมเลยต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากเป็นพิเศษ"