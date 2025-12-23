ไทยถลุงบรูไน 20-0 ประเดิม 3 แต้ม ฟุตซอลอาเซียนยู-16

การแข่งขันฟุตซอลชายชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 2025 นัดแรก ฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ลงสนามพบกับ บรูไน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
เกมนี้ "โค้ชตั้ม" ภัฎ ศรีวิจิตร หัวหน้าผู้ฝึกสอน วาง 5 คนแรกเป็น ธนาธิป สำราญสุข (GK), ธนภพ สุเนตร (C), นราวิชญ์ ศรีสุวรรณ, บุญฤทธิ์ เพ็ชรเทียม และ ปุณโณ หวังศิลปคุณ ลงสนาม
ผลปรากฎว่า ทีมโต๊ะเล็กไทย เล่นได้อย่างดุดัน ถล่มเอาชนะไปขาดลอย 20-0 คว้า 3 แต้ม ประเดิมศึกชิงแชมป์อาเซียน 2025 โดยโปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จะลงเล่นนัดที่สอง กับ เมียนมา ที่ นนทบุรี สเตเดียม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 17.30 น. ถ่ายทอดสดทาง แอพพลิเคชั่น TrueVision Now