ปิดฉากว่ายน้ำมาสเตอร์อาเซียน สระกกท. "โค้ชตึก" พอใจระบบเยี่ยมพร้อมจัดซีเกมส์

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงแชมป์อาเซียน รายการ 2nd SEAA Masters Swimming Championships 2025 (25M) ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.2568 โดยมี ยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย พลเอก ยุทธเกียรติ์ ล้วนไพรินทร์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย, นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมฯ ,ศาสตราจารย์ มานะ ภู่หลำ รองเลขาธิการสมาคมฯ , พลตรีธนนท์ แสงนาค อุปนายกสมาคมฯและประธานจัดการแข่งขัน ร่วมด้วย
การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาพัฒนามาตรฐานกีฬาว่ายน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีนักกีฬาจาก 5 ประเทศ เข้ารวม ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 36 ทีม รวมจำนวนนักกีฬา 432 คน และยังเป็นการทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาว่ายน้ำซีเกมส์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วย
"โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดสอบระบบของสระว่ายน้ำ กกท. เพื่อเตรียมที่จะเป็นสถานที่แข่งซีเกมส์ ในส่วนของสระว่ายน้ำสมบูรณ์ แต่เพียงองค์ประกอบภายนอกยังไม่ค่อยสมบูรณ์ต้องมีการทำความสะอาดอีก แต่ถ้าดูภาพรวมแล้วก็สามารถจัดการแข่งขันซีเกมส์ได้ ขณะที่ระบบไฟฟ้าสกอร์บอร์ดตอนนี้ก็ไม่มีข้อผิดพลาด
บรรยากาศของสระว่ายน้ำ กกท.อาจจะดูแตกต่างจากสระว่ายน้ำอื่นๆในอาเซียนที่จะเป็นในรูปแบบอาคาร แต่จุดนี้เราก็มั่นใจในความที่อากาศถ่ายเทโปร่งโล่งสบาย แต่หลังจากจบแมตช์ว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงแชมป์อาเซียน ก็จะประชุมงานกันอีกครั้งเพื่อประเมินในทุกจุดและทุกด้าน หากมีอะไรที่ต้องปรับปรุงก็จะรีบทำ อันไหนที่จะต้องตกแต่งเพิ่มเติมก็จะทำให้เร็วที่สุด เพื่อให้เป็นบรรยากาศซีเกมส์แบบเต็มรูปแบบ
สำหรับอัฒจรรย์ของผู้ชมทั่วไปนั้นจะเปิดให้เข้าชมได้ 1 ฝั่งคือฝั่งตรงข้ามที่นั่งของวีไอพี และทางสมาคมได้จัดเตรียมห้องสื่อมวลชนไว้ให้เพื่อการรายงานข่าว อย่างไรก็ตามภาพรวมตอนนี้ถือว่าพอใจมาก และก็หวังว่ากีฬาว่ายน้ำ จะเป็นอีก 1 ชนิดกีฬาที่จะมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจล้นหลามเหมือนอย่างซีเกมส์ที่เชียงใหม่ หรือ ซีเกมส์ที่นครราชสีมา ซึ่งทางสมาคมก็วางแผนระบบรักษาความปลอดภัยไว้แล้ว โดยนักกีฬาจะเข้าสนามทางฝั่งสระกระโดดน้ำ ส่วนคนทั่วไป กองเชียร์ และ สื่อมวลชน เข้าทางด้านหน้าสนามได้เลย
สำหรับกีฬาว่ายน้ำซีเกมส์จะแข่งระหว่างวันที่ 10-15 ธ.ค.2568 รอบชิงชนะเลิศจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป