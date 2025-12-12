ฟุตซอลหญิงไทย ประเดิมซีเกมส์สวย ไล่ถล่ม ฟิลิปปินส์ 7-1

วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น. ณ BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การแข่งขันฟุตซอลหญิง ในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กลุ่มเอ นัดแรก ทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ ฟิลิปปินส์
เกมนี้ “โค้ชโอ” ธนาธร สันทนาประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน วาง 5 คนแรกเป็น ศศิประภา สุขเสน (GK), เจนจิรา บุบผา, อารียา แซ่เติ๋น, ณัฐมน อาจกล้า และ ดาริกา เพียรภายลุน
เริ่มเกม นาทีที่ 11 ฟิลิปปินส์ มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการยิงของ เรจินี เรโบซอรา
จากนั้นนาทีที่ 12 ไทย มาได้ประตูตามตีเสมอเป็น 1-1 ดาริกา เพียรภายลุน ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูฟิลิปปินส์ ก่อนมาเข้าทาง อารียา แซ่เติ๋น ตามซ้ำเข้าไป
ก่อนทีนาทีที่ 14 ไทย ได้ประตูพลิกแซงขึ้นนำเป็น 2-1 จากลูกคิกอิน ศศิกานต์ ทองดี ไหลบอลมาให้ แพรพลอย หัวใจเพ็ชร ได้ยิงด้วยขวาบอลไปแฉลบ พันวษา กิ่งทอง เข้าประตูไป
ท้ายครึ่งแรกนาทีที่ 20 ไทย มาได้ประตูหนีห่างเป็น 3-1 จากลูกจุดโทษ เจนจิรา บุบผา รับหน้าที่สังหารไม่พลาดเข้าประตูไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาที 25 จากจังหวะต่อบอล และมาจบที่ ศศิกานต์ ทองดี จับก่อนหนึ่งทีแล้วยิงด้วยขวาเข้าไป ให้ ฟุตซอลหญิงไทย นำห่างฟิลิปปินส์ เป็น 4-1
นาที 28 ไทยนำ 5-1 จากจังหวะที่ แพรพลอย หัวใจเพชร จ่ายให้ พันวษา กิ่งทอง จ่ายต่อให้ สุชานาฎ นาคใหม่ ยิงโล่งๆ เข้าไป
จากนั้นนาที 33 แนวรับฟิลิปปินส์ สกัดบอลไม่ขาด ก่อนที่ หทัยชนก เทพคุณ จะกดสวนระยะไกลให้ ฟุตซอลหญิงไทย นำห่างเป็น 6-1
นาที 34 ฟุตซอลหญิงไทย นำห่างเป็น 7-1 จากจังหวะที่ เสาวภา ตรางา ตัดบอลได้ก่อนยิงด้วยขวาเข้าไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตบอลหญิงไทย เอาชนะ ฟิลิปปินส์ ไป 7-1 เก็บสามแต้มได้สำเร็จ
โปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลหญิงในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอ นัดที่สอง พบกับ มาเลเซีย ณ BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น. ถ่ายทอดสดทาง แอพพลิเคชั่น TrueVisions NOW