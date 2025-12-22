เจ็ตสกีเวิลด์คัพไทยทำเงิน 680 ล้าน ทีมไทยจบ 11 แชมป์โลก

เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “การบินไทย ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ คัพ 2025” พิสูจน์ความยิ่งใหญ่แฟนแน่นสนาม เผยสร้างรายได้ให้ประเทศ 680 ล้านบาท ขณะที่ทัพเจ็ตสกีไทยจบทัวร์นาเม้นต์ด้วย 11 แชมป์โลกในการแข่งขันวันสุดท้ายของ ที่หาดจอมเทียนพัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.
นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการทัวร์นาเม้นท์ WGP#1 เจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันเจ็ตสกี เวิลด์ คัพ และเวิลด์ ซีรีส์ เปิดเผยในวันสุดท้ายของการแข่งขันวันที่ 21 ธันวาคมว่าตลอด 5 วันที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถดึงผู้ชมชาวไทยและต่างชาติเข้ามาชมได้เต็มสนาม
ปีนี้ยังได้รับความสนใจจากนักแข่งชาติต่างๆกว่า 40 ประเทศ โดยนักแข่งราวๆ 200 คน แต่เมื่อรวมกับทีมช่างและครอบครัวแล้ว น่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาที่พัทยาหลายพันคน และทีมพวกนี้ใช้เวลาในประเทศไทย 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย จึงสร้างรายได้เข้าประเทศถึง 680 ล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ 5 เปอร์เซนต์
นอกจากนี้ในช่วงของการแข่งขันยังได้พันธมิตรใหม่ๆที่เข้ามาพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะขอซื้อลิขสิทธิ์ไปจัดการแข่งขัน ล่าสุดก็ได้ตกลงกับทางออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วว่าจะให้ไปจัดการแข่งขันในปีหน้า และรายการเวิลด์ คัพ ปีนี้ก็มีการถ่ายทอดสดไปถึง 60 ประเทศทั่วโลก
ด้าน พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย กล่าวว่าในแง่จัดการแข่งขันและผลงานของนักกีฬาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก และก้าวต่อไปของสมาคมคือจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เจ็ตสกีไทย หลังจากเห็นว่าเจ็ตสกีจิตอาสาที่ไปช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติน้ำท่วมในที่ต่างๆทั้งเชียงราย, แพร่, น่าน และหาดใหญ่ เรือที่ใช้อาจจะขาดประสิทธิภาพไปบ้างเพราะเป็นเรือแข่งใช้แข่งขัน ดังนั้นตอนนี้จึงมีการออกแบบใหม่เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะ
ขณะที่การแข่งขันในวันสุดท้ายติดสินแชมป์ของรุ่นระดับมืออาชีพ ทัพเจ็ตสกีไทยได้แชมป์โลกเพิ่มอีก 2 แชมป์
รุ่นเรือนั่งอาชีพ 1,100 ซีซีแต่งเครื่องยนต์ (Pro-Am R/A1100 Open) ลวัณกร เมธานิธิกุล ผลงานดีต่อเนื่องคว้าแชมป์ด้วยคะแนนรวม 4 โมโต 233 คะแนน รองแชมป์เป็น พิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล ของไทยเช่นกัน 202 คะแนน และอันดับ 3 วรกิจ มงคลพร 190 คะแนน
รุ่นเรือนั่งอาชีพสปอร์ต จีพี (Pro-Am Sport GP) สุภัค เสร็จธุระ แชมป์โลกหลายสมัยยังไว้ลายคว้าแชมป์ 216 คะแนน ที่เหลือนักแข่งไทยเหมาโพเดี้ยม รองแชมป์ ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ 206 คะแนน อันดับ 3 กีรติกร ผิวงาม 192 คะแนน ทำให้ทัพเจ็ตสกีไทยได้มา 11 แชมป์โลกตลอด 5 วันของการแข่งขัน
ผลรุ่นอื่นๆรุ่นเรือนั่งอาชีพห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Pro-Am Runabout Stock) ราเชด อัลดาวาส จากคูเวตเป็นแชมป์ โดยรุ่นนี้มี สรวิชญ์ ผาสุข ของไทยเป็นรองแชมป์
รุ่นเรือยืนอาชีพห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Pro-Am Ski Stock) มาติอัส ไรนาส จากเอสโตเนีย เป็นแชมป์ มีธนวินท์ โมลี กับ ธนวิชญ์ โมลี 2 ฝาแฝดไทยเป็นรองแชมป์และอันดับ 3
รุ่นสุดยอดเรือยืนของโลก เรือยืนอาชีพกรังด์ปรีซ์ (Pro Ski Grand Prix) กินเตน บอสช์ ชาวเบลเยี่ยม สมราคาตัวเต็ง คว้าแชมป์แบบชนะทั้ง 4 โมโต โดยมี อานนท์ หงษ์กลาง ของไทยคว้าอันดับ 3
รุ่นสุดยอดเรือนั่งของโลก เรือนั่งอาชีพ จีพี (Pro Runabout GP) ฟรองซัว เมโดรี จากฝรั่งเศส ที่พลิกล็อกชนะ โมฮัมหมัด เบอร์บาย่า ของคูเวต
รุ่นเรือยืนอาชีพหญิง จีพี (Pro-Am Women Ski GP) มามิ คาเนโกะ จากญี่ปุ่น และแชมป์โปรฟรีสไตล์เป็นของ ไทจิ ยามาโมโต้ จากญี่ปุ่น
การแข่งขันรายการนี้ ร่วมสนับสนุนโดย การบินไทย,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สยามวอเตอร์คราฟ, สวนน้ำวานา นาวา, Andamanda Phuket, มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, PTT Lubricants, ฟรีด้อม เรซซิ่ง, JETPILOT, WORLD AIR LOGISTICS, โรงแรม ดิวารี จอมเทียน บีช พัทยา, จังหวัดชลบุรี, เมืองพัทยา, สมาคมกีฬาเจ็ตสกีโลก (IJSBA), สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย (TJSBA), Watercross World by Asian Multi Sports, WGP#1 Waterjet World Grand Prix