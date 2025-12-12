เจ็ตสกีไทย ฟอร์มแรงต่อเนื่อง ยังนำครบ6รุ่น ลุ้นทองซีเกมส์

ขุนพลเจ็ตสกีทีมชาติไทย มีคะแนนนำครบทั้ง 6 รุ่น ในการแข่งขันวันที่2 ของ เจ็ตสกี กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่หาดจอมเทียน พัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.
ศึกเจ็ตสกี ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชิง 6 เหรียญทอง วันที่ 2 ของการแข่งขันที่หาดจอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เป็นการแข่งขันโมโตที่ 2 จากทั้งหมด 4 โมโต 5 รุ่น และ 3 โมโตอีก 1 รุ่น
รุ่นแรกรุ่นที่นักกีฬาไทยต้องลุ้นหนัก รุ่นเจ็ตสกีทางไกล (Endurance Open) ทำการแข่งขัน 3 โมโต โมโตละ 30 นาที โมโตแรก ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ เข้าที่ 1 ในการแข่งขันวันแรก แต่การแข่งขันวันที่ 2 เป็น เอโร ซูตัน อัสวาร์ ของอินโดนีเซีย พลิกเกมกลับมาเข้าที่ 1 บ้าง โดย ธภัทรวัฒน์ พยายามเต็มที่เข้าที่ 2 และ ซาบิโน่ ซีซาร์ ของฟิลิปปินส์เข้าที่ 3
ส่งผลให้คะแนน 2 โมโตแรกออกสูสีในการชิงทุกเหรียญ เอโร ซูตัน อัสวาร์ กับ ธภัทรวัฒน์ เป็นผู้นำร่วมกันที่ 780 คะแนน ตามมาด้วย อัคซา ซูตัน อัสวาร์ ของอินโดนิเซียอีกคนมี 728 คะแนนเท่ากับ ซาบิโน่ ซีซาร์ ก่อนไปตัดสินเหรียญทองโมโตสุดท้ายวันที่ 14 ธันวาคม
รุ่นเรือยืน 1,500 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Ski 1500 Stock) เข้าสู่โมโต 2 จาก 4 โมโต ซึ่งเกมออกมาเป็น ธนวิชญ์ โมลี ที่ออกนำโด่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ขณะที่ นันทวัฒน์ สิงห์อุไร นักแข่งไทยที่ออกตัวมาเป็นที่ 2 มีปัญหาเรือแผ่ว ถูก โคดี้ โลเรนโซ ปอนตินโญ่ ของฟิลิปปินส์แซงเข้าที่ 2 และ นันทวัฒน์ เข้าที่ 3
รวมคะแนน 2 โมโตแรก ธนวิชญ์ มีคะแนนนำ 120 คะแนนเต็ม ตามด้วย ปอนตินโญ่ 106 คะแนน และ นันทวัฒน์ 96 คะแนน
รุ่นเรือนั่ง 1,100 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Runabout 1100 Stock) สาวน้อยมหัศจรรย์ ศศินา ผิวงาม ยังแรงต่อเนื่อง นำแบบม้วนเดียวจบชนิดที่ไม่ต้องลุ้นมากนัก เข้าที่ 1 ต่อเนื่องเป็นโมโตที่ 2 อันดับ 2 เป็น เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ ที่ฟอร์มดีกว่าการแข่งขันวันแรก และคริสทีน เคท แมร์ชาโด้ จากฟิลิปปินส์เข้าที่ 3
ศศินา จึงมีโอกาสสูงในการลุ้นเหรียญทอง จาก 120 คะแนนของ 2 โมโตแรก เพียรรัตน์ แซงขึ้นที่ 2 มี 101 คะแนน และ แมร์ชาโด้ 96 คะแนน
รุ่นเรือยืนแต่งเครื่องยนต์จีพี (Ski GP) เป็นรุ่นที่ทัพเจ็ตสกีไทยมีโอกาสได้เหรียญทองสูง โมโต 2 ยังเป็นการแย่งที่ 1 กันเองของ อานนท์ หงษ์กลาง กับ ธนวินท์ โมลี 2 นักแข่งไทย สุดท้ายเป็น ธนวินท์ มาแซงช่วง 2 รอบสุดท้ายเข้าที่ 1 อันดับ 3 เป็น โคดี้ โลเรนโซ ปอนตินโญ่ จากฟิลิปปินส์
ธนวินท์ เป็นผู้นำในตารางคะแนน 2 โมโต 120 คะแนน อานนท์ 106 คะแนน และปอนตินโญ่ 96 คะแนน
รุ่นเรือนั่งจำกัดการแต่งเครื่องยนต์ (Runabout limited) กษิดิศ ธีระประทีป ของไทยที่เรือเสียในโมโตแรกกลับมาแก้ตัวได้ในโมโตที่ 2 ออกนำและเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 มี สุภัค เสร็จธุระ อันดับ 1 จากโมโตแรกตามมาเป็นที่ 2 และ อันเจโล่ อินิโก้ เวนตุส จากฟิลิปปินส์เข้าที่ 3
เมื่อรวมคะแนน 2 โมโต สุภัค นำอยู่ที่ 113 คะแนน เวนตุส อยู่อันดับ 2 มี 101 คะแนน และ กษิดิศ แซงขึ้นมาอยู่ที่ 3 เก็บเพิ่มเป็น 96 คะแนน
สุดท้ายรุ่นเรือนั่งห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Runabout Stock) โมโตนี้ เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ของไทยยังคงแข็งแกร่ง เข้าที่ 1 สบายๆไปอีกโมโต โดยมี อัคซา ซูตัน อัสวาร์ จากอินโดนีเซียเข้าที่ 2 และธีระ เสร็จธุระ นักแข่งไทยอีกคนที่ออกตัวไม่ดีสุดท้ายไล่แซงคู่แข่งมาจบที่ 3 รวมคะแนน 2 โมโตแรก เพิ่มพล นำมี 120 คะแนน ขณะที่ ธีระ กับ อัสวาร์ มี 101 คะแนนเท่ากัน
สำหรับการแข่งเจ็ตสกี ซีเกมส์ จะทำการแข่งขันแบบเก็บคะแนนจนถึงวันสุดท้ายก่อนจะตัดสินเหรียญทอง สมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ ถ่ายทอดสดให้ชมกันทาง Facebook Fanpage สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ถึงวันที่ 14 ธันวาคม