เจ็ตสกีไทย โชว์ฟอร์มสุดหรู เข้าวินมีลุ้นเหมา 6 ทองซีเกมส์

นักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดหรู เข้าที่ 1 ได้ครบทั้ง 6 รุ่น ในการแข่งขันวันแรกของ เจ็ตสกี กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วันแรกที่หาดจอมเทียน พัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.
ศึกเจ็ตสกี ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชิง 6 เหรียญทอง ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม เริ่มวันแรกของการแข่งขันที่หาดจอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม เป็นการแข่งขันโมโตแรกจากทั้งหมด 4 โมโต 5 รุ่น และ 3 โมโตอีก 1 รุ่น
รุ่นแรกที่นักกีฬาไทยลงสนามเป็นรุ่นเจ็ตสกีทางไกล (Endurance Open) ทำการแข่งขัน 3 โมโต โมโตละ 30 นาที โมโตแรกนักแข่งไทยประเดิมเจ็ตสกี ซีเกมส์ ได้อย่างยอดเยี่ยม ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ เข้าที่ 1 มี เอโร ซูตัน อัสวาร์ ของอินโดนีเซียเข้าที่ 2 และ อัคซา ซูตัน อัสวาร์ ของอินโดนีเซียเช่นกันเข้าที่ 3 ส่วน สรวิชญ์ ผาสุข นักแข่งไทยอีกคนเข้าที่ 5
รุ่นเรือยืน 1,500 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Ski 1500 Stock) ทีมชาติไทยมี นันทวัฒน์ สิงห์อุไร กับ ธนวิชญ์ โมลี เป็น 2 ตัวเต็ง เริ่มการแข่งขัน ธนวิชญ์ ทะยานออกนำตามด้วย นันทวัฒน์ ก่อนเกมจะพลิกเมื่อ นันทวัฒน์ ตกน้ำ ทำให้อันดับตกลงไป ก่อน ธนวิชญ์ นำขาดเข้าที่ 1 ตามด้วย โคดี้ โลเรนโซ ปอนตินโญ่ จากฟิลิปปินส์ ส่วน นันทวัฒน์ ยังฮึดขึ้นเรือมาเข้าที่ 3
รุ่นเรือนั่ง 1,100 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Runabout 1100 Stock) สาวน้อยมหัศจรรย์ ศศินา ผิวงาม ลงเป็นทีมเมทคู่กับ เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ จังหวะออกตัว ศศินา ชิงได้โฮช็อตขึ้นนำ โดยมี คริสทีน เคท อิกนาชิโอ ของฟิลิปปินส์ ตามติด ขณะที่ เพียรรัตน์ โดนโทษจัมป์สตาร์ต ต้องออกตัวทีหลัง
ตลอดเกม 8 รอบสนาม ศศินา รักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ได้ชนิดที่ อิกนาชิโอ หายใจรดต้นคอ ก่อนทั้งคู่เข้าเส้นชัยที่ 1 และ 2 โดยที่ เพียรรัตน์ ฮึดแซงคู่แข่งจาก อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และ เวียดนาม มาเข้าที่ 3 ได้
รุ่นเรือยืนแต่งเครื่องยนต์จีพี (Ski GP) ที่เป็นรุ่นใหญ่ของเรือยืนในซีเกมส์ครั้งนี้ อานนท์ หงษ์กลาง นักแข่งไทยออกนำโด่งตั้งแต่เริ่ม แต่กลางเกมเรือมีปัญหาเครื่องยนต์แผ่วไป แต่ทีมไทยยังมี ธนวินท์ โมลี ขึ้นมาเป็นที่ 1 แทนจนเข้าเส้นชัย อานนท์ เข้าที่ 2 และ โคดี้ โลเรนโซ ปอนตินโญ่ จากฟิลิปปินส์เข้าที่ 3 แบบห่างๆ
รุ่นเรือนั่งจำกัดการแต่งเครื่องยนต์ (Runabout limited) สุภัค เสร็จธุระ เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 แบบนำขาดม้วนเดียวจบ ชิงความได้เปรียบเหนือ อันเจโล่ อินิโก้ เวนตุส จากฟิลิปปินส์ที่เข้าอันดับ 2 และ เอโร่ ซูตัน อัสวาร์ ของอินโดนีเซียเข้าที่ 3 ส่วน กษิดิศ ธีระประทีป เรือเสียต้องออกจากการแข่งขันโมโตนี้อย่างน่าเสียดาย
รุ่นสุดท้าย เรือนั่งห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Runabout Stock) โมโตแรกเป็นการขับเคี่ยวกันเองของ 2 นักแข่งไทย เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ออกตัวได้ดีกว่า ธีระ เสร็จธุระ นำม้วนเดียวจบเข้าที่ 1 ธีระ อันดับ 2 และ อัคซา ซูตัน อัสวาร์ จากอินโดนีเซียเข้าที่ 3
สำหรับการแข่งเจ็ตสกี ซีเกมส์ จะทำการแข่งขันแบบเก็บคะแนนจนถึงวันสุดท้ายก่อนจะตัดสินเหรียญทอง สมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ ถ่ายทอดสดให้ชมกันทาง Facebook Fanpage สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ถึงวันที่ 14 ธันวาคม