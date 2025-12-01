วินด์เซิร์ฟไทยกวาด 3 แชมป์ศึกเอเชียที่พัทยา

ทัพโต้คลื่นไทยโชว์ฟอร์มกวาด 3 แชมป์ ศึกวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์เอเชีย ประเภทเทคโน 293 และเทคโน 293 พลัส ที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา ”จ่ายิม” จ่าเอก นาวิน สิงสาท โค่นแชมป์โลกจากญี่ปุ่น และทุบนักกีฬาอาเซียน “ฟิลิปปินส์-สิงคโปร์” คว้าแชมป์เทคโน 293 พลัส รุ่นโอเพ่น ด้าน กรกัญญา ปานทอง คว้าแชมป์เทคโน 293 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิง ส่วนประเภทเทคโน 293 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย แชมป์เป็นของ “ปาร์ค” ศุภโชค เชื้อตาทอง
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์เอเชีย ประเภทเทคโน 293 และเทคโน 293 พลัส ระหว่างวันที่ 25-30 พ.ย. 2568 ที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรายการนี้มีนักกีฬาจากเอเชีย 9 ชาติ ได้แก่ มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, อินเดีย, ฮ่องกง, ไทย รวมถึง 3 ชาติ อิตาลี, สาธารณรัฐเช็ก และสหราชอาณาจักร ร่วมชิงชัย โดยสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม 6 คน หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันปรากฏว่าทัพโต้คลื่นไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์มาได้ 3 รายการ ดังนี้
ประเภทเทคโน 293 พลัส รุ่นโอเพ่น ”จ่ายิม” จ่าเอก นาวิน สิงสาท เจ้าของอันดับ 3 ศึกวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์โลก ปีล่าสุด โชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์มาครอง แต้มเสีย 15 คะแนน, อันดับ 2 แอมบอย เรนซ์ แอนเจโล จากฟิลิปปินส์ แต้มเสีย 28 คะแนน, อันดับ 3 มูฮัมหมัด อิซซูดดิน บิน อับดุล รานี จากมาเลเซีย แต้มเสีย 43 คะแนน ส่วน ไดโกะ โคมัตสึ จากญี่ปุ่น ดีกรีแชมป์โลกคนล่าสุด จบอันดับ 4 แต้มเสีย 49 คะแนน และ วชิรวิทย์ หมั่นบำรุง จบอันดับ 11 แต้มเสีย 117 คะแนน
ประเภทเทคโน 293 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิง กรกัญญา ปานทอง คว้าแชมป์มาครอง แต้มเสีย 13 คะแนน, อันดับ 2 เคีย วิง จากฮ่องกง แต้มเสีย 30 คะแนน, อันดับ 3 วิง ซุย วินซ์ โล จากฮ่องกง แต้มเสีย 50 คะแนน
ประเภทเทคโน 293 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย สู้กันสนุกก่อนแชมป์ตกเป็นของ “ปาร์ค” ศุภโชค เชื้อตาทอง แต้มเสีย 24 คะแนน, อันดับ 2 อิง ฮอย ติค จากฮ่องกง แต้มเสีย 30 คะแนน, อันดับ 3 เคียน ชัวร์โด จากฟิลิปปินส์ แต้มเสีย 32 คะแนน, อันดับ 4 “ปาล์ม“ ศุภชัย เชื้อตาทอง แต้มเสีย 40 คะแนน
ประเภทเทคโน 293 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อิทธิพล ยมจินดา จบอันดับ 3 แต้มเสีย 39 คะแนน ส่วนแชมป์เป็นของ เอ็ดดี อาร์มานด์ เอนูร์ จากสิงคโปร์ แต้มเสีย 20 คะแนน (รอบสุดท้ายทำคะแนนดีกว่า), อันดับ 2 โมฮิต แซนดีพ มหาเธร์ จากอินเดีย แต้มเสีย 20 คะแนน
พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดรายการ “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนขั่นแนล วินด์เซิร์ฟฟิ่ง แชมเปี้ยนชิพ“ เป็นการทดสอบสนามซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ ในเดือนธ.ค. 2568 จัดแข่งขัน 3 ประเภท ผลมีดังนี้ ไอคิวฟอยล์ หญิง รุ่นโอเพ่น อันดับ 1 อธิชา หอมระรื่น แต้มเสีย 11 คะแนน, อันดับ 2 อาร์เรียนเน ปาซ จากฟิลิปปินส์ แต้มเสีย 24 คะแนน, อันดับ 3 แองเจล ชิว จากสิงคโปร์ แต้มเสีย 27 คะแนน
ไอคิวฟอยล์ ชาย รุ่นโอเพ่น อันดับ 1 แทฮุน ลี จากเกาหลีใต้ แต้มเสีย 12 คะแนน, อันดับ 2 นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์ แต้มเสีย 23 คะแนน, อันดับ 3 ชาเนอู คิม จากเกาหลีใต้ แต้มเสีย 27 คะแนน
ไอคิวฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี อันดับ 1 ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ แต้มเสีย 17 คะแนน, อันดับ 2 เฉิน ชู ดาว จากไต้หวัน แต้มเสีย 29 คะแนน, อันดับ 3 จอห์น วอง ซือ เซียง จากสิงคโปร์ แต้มเสีย 31 คะแนน
สำหรับพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันมี นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ, พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ, นายวรพต พงษ์พาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาขิกสภาเมืองพัทยา ร่วมงาน
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เปิดเผยว่า ต้องขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ รายการนี้มีนักกีฬาฝีมือดีมาแข่งขันจำนวนมาก จากผลงานดังกล่าวถือเป็นรางวัลตอบแทนในความทุ่มเทจากการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด และยังถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนทำศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ ในเดือนธันวาคม 2568
“รายการนี้เป็นการทดสอบสนามซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ด้วย ภาพรวมถือว่าทุกอย่างค่อนข้างพร้อมมาก อาจจะมีข้อบกพร่องบางจุดเพียงเล็กน้อย ซึ่งหลังจากนี้สมาคมกีฬากีฬาเซิร์ฟฯ เตรียมปรับปรุงแก้ไขต่อไป มั่นใจได้ว่าการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้จะดำเนินการจัดแข่งขันได้อย่างเรียบร้อยแน่นอน ในส่วนของนักกีฬาไทยมีความพร้อมมากเช่นกันยังคงยืนยันเป้าหมายเดิมกวาดทั้งหมด 4 เหรียญทอง” นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ กล่าว
ทั้งนี้ นักกีฬาวินด์เซิร์ฟไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ “จ่าเต้ย” จ่าเอก นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์, ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป หญิง ได้แก่ “พลอย” อธิชา หอมระรื่น, ไอคิวฟอยล์ รุ่นเยาวชน ชาย ได้แก่ “โอโม่” ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ และ เทคโน รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ “จ่ายิม” จ่าเอก นาวิน สิงสาท โดยมี เอก บุญสวัสดิ์ รับหน้าที่ผู้จัดการทีม ส่วนทีมผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย อรัญ หอมระรื่น, ศักดา สกุลแฟง และณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์