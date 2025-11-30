"เชาวลิต" เบิ้ลแชมป์ แถมนั่งมือ 1 ไทยซีเนียร์ คว้าโทรฟี่ "โซโก้ ไจเอ้นท์" ที่ภูเก็ต รับเงินรางวัล 2.4 แสน

เชาวลิต ผลาผล นักกอล์ฟดังจากชลบุรี ป้องกันแชมป์สำเร็จอีกครั้ง หลังจบรอบวันสุดท้าย ทำอีก 8 อันเดอร์พาร์ 64 รวมสกอร์ 3 วัน 17 อันเดอร์พาร์ 199 คว้าโทรฟี่ และเงินรางวัลอีก 2.4 แสนบาท ในการแข่งขันกอล์ฟอาวุโส รายการ "โซโก้ ไจเอ้นท์ (มาเลเซีย) ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025" จบซีซั่นนี้ยังคว้ารางวัล ไทยซีเนียร์ ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต อีกรางวัล โดยการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยซีเนียร์ ทัวร์ รายการนี้ เป็นแมตช์ปิดฤดูกาลชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท จัดขึ้นที่สนามภูเก็ต คันทรี คลับ แบบพาร์ 72 จังหวัดภูเก็ต จบรอบวันสุดท้าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย.68
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดแข่งขัน ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ รายการ "โซโก้ ไจเอ้นท์ (มาเลเซีย) ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025" ส่งท้ายปีแข่งขันของกอล์ฟอาชีพ ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ 2025 เล่นสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม แชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล 240,000 บาท แข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.นี้ ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท
จบเกมรอบวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 พ.ย.68 ปรากฏว่า เชาวลิต ผลาผล นักกอล์ฟจากชลบุรี วัย 51 ปี ดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้จากปีที่แล้ว ฟอร์มร้อนแรงทำเพิ่มอีก 8 อันเดอร์พาร์ 64 โดยแชมป์สตาร์ตเกมที่หลุม 1 ด้วยการเก็บเบอร์ดี้ และมาเสียโบกี้ที่หลุม 2 พาร์ 3 ก่อนทำอีก 8 เบอร์ดี้จากหลุม 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15 และ 17 สกอร์รวม 3 วัน 17 อันเดอร์พาร์ 199 คว้าแชมป์ พร้อมรับเงินรางวัลรวม 240,000 บาท
แชมป์รายการนี้นับเป็นถ้วยแชมป์ใบที่ 4 ของ เชาวลิต ผลาผล ในการเล่นกอล์ฟอาชีพ ซีเนียร์ ทัวร์ ตั้งแต่ปี 2024 โดยประสบความสำเร็จคว้า 3 แชมป์ใน ไทยซีเนียร์ ทัวร์ และ 1 แชมป์จาก ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ ทัวร์
โปรเชาวลิต เผยว่า "วันนี้ทำผลงานได้ดี มีพลาดแค่หลุมเดียวที่หลุม 2 ชิพไม่ค่อยดี นอกนั้นตีอยู่ในแผนทั้งหมด แถมวันนี้พัตเตอร์ก็ทำได้ดีด้วย โดยเฉพาะการเล่นกับหญ้ามาเลย์ที่ถนัดอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไร ช่วงแรกทำเข้ามาลบสี่ โชคดีที่ในรอบเก้าหลุมหลังที่เหลือเลย์เอ้าต์ไม่ยากมาก เล่นด้วยความสบายใจ ถึงแม้ว่ามี อุดร กับ โยชิโนบุ ที่ฟอร์มแรงขึ้นมา ไล่หลังไม่กี่แต้ม แต่ท้ายที่สุดผมก็ทำได้สำเร็จ และดีใจที่ป้องกันแชมป์ไว้ได้ ปีที่แล้วผมจบสกอร์ 11 อันเดอร์พาร์ แต่ปีนี้ทำได้ 17 อันเดอร์พาร์ เป็นอะไรที่น่าประทับใจมาก"
ทางด้าน อุดร ดวงเดชา นักกอล์ฟจากเชียงใหม่ พยายามสู้สุดใจด้วยการทำ 8 อันเดอร์พาร์ 64 รอบนี้สตาร์ตเกมที่หลุม 1 ทำเข้ามาก่อน 5 เบอร์ดี้จากหลุม 1, 3, 6, 7 และ 8 มารอบเก้าหลุมหลังเสียโบกี้ตั้งแต่หลุม 10 แต่ก็เก็บอีก 4 เบอร์ดี้ที่หลุม 12, 15, 17 และ 18 รวมสกอร์ 13 อันเดอร์พาร์ 203 คว้าอันดับ 2 ร่วมกับ โยชิโนบุ ทซึคาดะ นักกอล์ฟจากญี่ปุ่น ที่วันนี้ทำเข้ามาอีก 7 อันเดอร์พาร์ 65
ขณะที่ ประหยัด มากแสง นักกอล์ฟจากหัวหิน คว้าอันดับ 4 เก็บอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสกอร์ 3 วัน 10 อันเดอร์พาร์ 206, แลม คอง ลอง นักกอล์ฟจากมาเลเซีย ทำสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 โดยมี ธรรมนูญ ศรีโรจน์ และ ไซมอน เยตส์ จากสกอตแลนด์ ที่ทำสกอร์รวมเท่ากัน 6 อันเดอร์พาร์ 210
แชมป์จากรายการนี้ส่งผลให้ เชาวลิต ผลาผล คว้ารางวัล ไทยซีเนียร์ ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ไปครอง โดยปีนี้คว้าแชมป์ 2 รายการ ที่สนามอัลไพน์ เชียงใหม่ เดือน ก.ย. และรายการ โซโก้ ไจเอ้นท์ (มาเลเซีย) ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ ทำเงินรางวัลสะสมรวม 581,380 บาท