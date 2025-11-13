มีตเดอะเพรสซีเกมส์ 8 หน ทัพไทยโกยแล้ว 208 เหรียญทอง

5 สมาคมกีฬาประกาศซิวเพิ่ม 16 เหรียญทองให้ทัพไทย ในงานมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 8 ยิงปืนและเรือใบ มั่นใจคว้า 5 ทอง,วินด์เซิร์ฟ 4 ทอง, กอล์ฟ 2 ทอง ด้านไคท์บอร์ด ที่ต้องดวลกับนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิก หวังเหรียญเงินเป็นอย่างน้อย ทำให้รวมมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ทั้งหมด 8 ครั้ง 49 สมาคม ประกาศเป้าหมายรวมแล้ว 208 เหรียญทอง ส่วนครั้งสุดท้าย 18 พ.ย.นี้ อีก 8 ชนิดกีฬา นำโดย สมาคมกีฬาฟุตบอล เข้าคิวรอประกาศความพร้อม
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2568 โดยครั้งนี้มีผู้บริหารและตัวแทนจาก 5 สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นในวันที่ 9-20 ธันวาคม นี้ ที่กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา
พาทิศ ไวว่อง เลขาธิการสมาคมไคท์บอร์ดและวิงสปอร์ต เผยว่า ไคท์บอร์ดเป็นกีฬาน้องใหม่ บรรจุแข่งซีเกมส์เป็นครั้งแรก ในประเภทฟอร์มูล่าไคท์ชายและหญิง แข่ง 14-17 ธ.ค.นี้ ที่ชลบุรี อย่างไรก็ตามหลังส่งเอ็นทรีฟอร์มบายเนม ปรากฎว่าในประเภทหญิง ชาติเข้าร่วมไม่เพียงพอ จึงเหลือชิงชัยเพียง 1 เหรียญทอง ในประเภทชาย เป้าหมายจริงๆเราอยากได้เหรียญทอง แต่ไม่ง่าย เพราะในประเภทชาย คู่แข่งอย่างสิงคโปร์แข็งแกร่งมาก และกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก ดังนั้นอย่างน้อยเชื่อว่ามีเหรียญเงินเป็นอย่างต่ำ
พลเรือเอก อารักษ์ แก้วเอี่ยม ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทไทย และผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 เผยว่า เรือใบในซีเกมส์รอบนี้ สมเด็จพระบรมราชินี ทรงร่วมแข่งขันด้วย ซึ่งวันที่ 20 พ.ย.นี้ พระองค์ท่านมีกำหนดเสด็จไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมแบบนักกีฬาทั่วไป โดยไม่ขอรับสิทธิพิเศษใดๆ นี่ถือเป็นซีเกมส์ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอย่างแท้จริง รอบนี้ ชิง 8 เหรียญทอง เราคาดหวัง 4-5 เหรียญทอง ซึ่งก็มีลุ้นเหรียญทอง จากออปติมิสต์หญิง, ไอแอลซีเอ 4 หญิง, ไอแอลซีเอ 4 ชาย และ มิกซ์ 470 รวมถึงแอบลุ้นในรายการ คีลโบ๊ท เอสเอสแอล 47 ที่พระบรมราชินี ทรงร่วมแข่งขัน
สกล วรรณพงษ์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย เผยว่า ซีเกมส์ครั้งก่อนที่กัมพูชาไม่มีจัดการแข่งขัน ส่วนครั้งล่าสุดที่มีชิงเหรียญทองคือที่เวียดนาม ซึ่งเราได้มา 3 เหรียญทอง ล่าสุดในศึกซีซ่า ซึ่งเปรียบดังเป็นรายการปรีซีเกมส์ เมื่อเดือนต.ค.ที่ผ่านมา เราได้เห็นนักกีฬาคู่แข่งแต่ละชาติแบบชัดเจน ซึ่งแต่ละทีมจัดเต็มใช้นักกีฬาชุดใหญ่ที่จะเข้าร่วมซีเกมส์มาแข่ง ซึ่งทีมได้เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ และประเมินเป้าหมายสำหรับซีเกมส์ ซึ่งสมาคมก็เชื่อว่ามีความหวัง 5 เหรียญทองเป็นอย่างน้อยอย่างไรก็ตามยังประมาท สิงคโปร์ ที่ถนัดปืนยาว และ เวียดนาม ที่เก่งปืนสั้นไม่ได้
เอก บุญสวัสดิ์ ผู้จัดการทีมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เผยว่า นักกีฬาไทยพร้อมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ซีเกมส์หนนี้ สมาคมเตรียมส่งแข่งขัน 4 รุ่น จาก จ่าเอก นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์ รุ่นไอคิวฟอยล์ทั่วไปชาย, อธิชา หอมระรื่น ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไปหญิง, ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ ไอคิวฟอยล์ เยาวชนชาย และ จ่าเอก นาวิน สิงสาท เทคโน รุ่นทั่วไปชาย ซึ่งทีมมั่นใจว่ามีโอกาสสูงที่จะกวาดทั้งหมด 4 เหรียญทอง เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับสภาพอากาศ สนามแข่งขันเป็นอย่างดี ซึ่งจุดนี้สร้างความได้เปรียบให้กับนักกีฬาของไทยเป็นอย่างมาก
กิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล เลขาธิการสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย เผยว่า กอล์ฟ มีชิงชังชัย 4 เหรียญทอง จากบุคคลชาย, บุคลลหญิง, ทีมชาย และทีมหญิง สำหรับไทยนั้นส่งแข่งขัน 7 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 3 คน มี สิงคโปร์ และ มาเลเซีย เป็นคู่แข่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม นักกีฬาไทยเวลานี้อยู่ในช่วงผลงานและความมั่นใจดี นักกีฬาชาย อย่าง “ฟีฟ่า” พงศภัค เหล่าภักดี เพิ่งได้แชมป์กอล์ฟสมัครเล่น “เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ขณะที่นักกีฬาหญิงก็เพิ่งได้รองแชมป์ทีมหญิง เอเชียนยูธเกมส์ 2025 ดังนั้นเชื่อว่าครั้งนี้ มีโอกาสคว้าอย่างน้อย 2 เหรียญทอง
หลังจบงานมีตเดอะเพรสซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 8 นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสรุปว่า มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ ครั้งที่ 8 ทั้ง 5 สมาคมกีฬา ประเมินความคาดหวังรวม 16 เหรียญทอง แบ่งเป็น วินด์เซิร์ฟ 4 เหรียญทอง, เรือใบ 4-5 เหรียญทอง, ยิงปืน 5 เหรียญทอง, กอล์ฟ หวัง 2 เหรียญทอง, ไคท์บอร์ด หวัง 1 เหรียญเงินเป็นอย่างน้อย รวมทั้ง 8 ครั้ง 49 สมาคม ประกาศเป้าหมายรวมแล้ว 208 เหรียญทอง
สำหรับงาน มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 รอบที่ 9 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย อีก 8 สมาคมกีฬาเตรียมตบเท้าเข้าร่วมประกาศความพร้อม ประกอบด้วย ฟุตบอล, รักบี้ฟุตบอล, เนตบอล, โบว์ลิ่ง, คริกเกต, ยิงธนู, ยิงเป้าบิน และเรือพาย โดยงานจะจัดขึ้นที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. ในวันอังคาร ที่ 18 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป