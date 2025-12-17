เจ็ตสกีเวิลด์คัพเปิดยิ่งใหญ่ เยาวชนไทยซิวแล้ว2แชมป์

เปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “การบินไทย ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. เริ่มการแข่งขันเพื่อเป็นอันดับ 1 ของโลกวันแรกที่หาดจอมเทียนพัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.
ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “การบินไทย ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ คัพ 2025” ที่หาดจอมเทียนพัทยา ชลบุรี เริ่มการแข่งขันวันแรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม โดยเริ่มจากการแข่งขันในรุ่นเยาวชน และระดับสมัครเล่น ไล่ไปจนถึงรุ่นมืออาชีพที่มีนักแข่งดังจากทั่วโลกมาชิงชัยกันคับคั่ง
นอกจาการแข่งขันชิงความเร็วบนผืนน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่รวมการชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองครบรอบ 30 ปี คิงส์ คัพ, ชิงถ้วยเวิลด์ ซีรีส์ และชิงแชมป์เอเชีย รวมเอาไว้ด้วยกันแล้ว ภายในบริเวณสนามแข่งขันยังเปิดให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตเข้าชมงานโชว์ของบูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมของเจ็ตสกี เสื้อและสินค้าที่ระลึกของ WGP#1, JetPilot, JetSportAsia, Freedom Racing, Upbeat Trailers
บูธโตโยต้า ยานพาหนะอย่างเป็นทางการของเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก โชว์รถดริฟท์ที่ใช้ในการแข่งขันจริง ที่สำคัญคือมีรถจักรยานยนต์ของ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ที่ใช้ในการแข่งขันเวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ มาให้ชมกัน และสุดท้ายบูธของกรมทรัพย์สินทางปัญญากับโครงการ ไทย จีพี ไอพี โกลเบิล ที่แสดงให้เห็นว่าเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “การบินไทย ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ คัพ 2025” และเจ็ตสกี เวิลด์ ซีรีส์ เป็นการแข่งขันระดับโลกที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นคนไทย
ในส่วนของการแข่งขันวันแรกจบลงไปแล้ว 2 รุ่น ในรุ่นเยาวชนอายุ 8-13 ปี เรือยืน 1,100 ซีซีห้ามแต่งเครื่องยนต์จับเวลา (1Lap slalom Junior 8-13 Ski 1100 Stock) แชมป์เป็นของนักแข่งดาวรุ่งไทย ด.ช.ภัทรนนท์ บุตรแสงดี 40 คะแนน รองแชมป์ ด.ช.ธนากร เสริมชีพ 30 คะแนน และอันดับ 3 ทราวิส บิลลิ่ง จากสหรัฐ 28 คะแนน
รุ่นเยาวชนอายุ 8-13 ปีหญิง เรือยืน 1,100 ซีซีห้ามแต่งเครื่องยนต์จับเวลา (1Lap slalom Junior 8-13 Women Ski 1100 Stock) แชมป์โลกเป็นของ ด.ญ.พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ ของไทย 40 คะแนน, รองแชมป์ ยูเลียนา เชอร์นูก้า จากรัสเซีย 34 คะแนน อันดับ 3 ด.ญ.ปาณิสรา ทวีพัฒน์ ของไทย 28 คะแนน
ขณะที่รุ่นอื่นๆรุ่นมือใหม่เรือยืนห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Novice Ski Stock) ทำการแข่งขันไปแล้ว 2 จาก 4 โมโต แซม วิลสัน จากสหราชอาณาจักร เข้าที่ 1 ได้ทั้ง 2 โมโต นำห่าง 120 คะแนน มี อินทัช หลงนิยม ของไทยตามมา 106 คะแนน และแอนดรูว์ โว ของสหรัฐ 87 คะแนน
รุ่นเยาวชนอายุ 13-15 ปีเรือยืนเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (Junior 13-15 Ski 4 Stroke Lites) ผ่านไป 2 โมโตจากทั้งหมด 4 โมโต มีลุ้นแชมป์กันหลายคน อาลี อัลอาลี จากยูเออี มีคะแนนำ 101 คะแนน ตามด้วย ชูการ์ ซาโต้ จากญี่ปุ่น กับ ด.ช.โชคชัย มาลัยศรี 99 คะแนนเท่ากัน และ ด.ช.นครา ศิลาชัย 96 คะแนน
รุ่นเรือนั่งหญิง 1,100 ซีซีห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Women R/A1100 Stock) แข่งขันโมโตแรกจาก 3 โมโต ศศินา ผิวงาม เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ของไทยนำตั้งแต่ต้นจนจบเข้าที่ 1 ตามด้วย พริ้มรส คุณสา และ เอกอุมา เจริญสุข นักแข่งไทยเช่นกัน
รุ่นมือใหม่เรือนั่งห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Novice Runabout Stock) แข่งขันโมโตแรกจาก 3 โมโต จักรินทร์ เนินหงษ์ ของไทยเข้าที่ 1 ตามด้วย โมฮัมเหม็ด วาฮิด อกิลา จากซาอุดิอาระเบีย และเลโอนาร์โด้ มิโก้ เทงสัน จากฟิลิปปินส์
รุ่นเยาวชนอายุ 13-15 ปีเรือสปาร์คห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Junior 13-15 Spark Stock) ทำการแข่งขันโมโตแรกจาก 3 โมโต ด.ช.พัสกร ผิวงาม เข้าที่ 1 วงศกร สวรรค์ ของลาวเข้าที่ 2 และ ด.ช.นครา ศิลาชัย ของไทย เข้าที่ 3
ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย การบินไทย,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สยามวอเตอร์คราฟ, สวนน้ำวานา นาวา, Andamanda Phuket, มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, PTT Lubricants, ฟรีด้อม เรซซิ่ง, JETPILOT WORLD AIR LOGISTICS, โรงแรม ดิวารี จอมเทียน บีช พัทยา, จังหวัดชลบุรี, เมืองพัทยา, สมาคมกีฬาเจ็ตสกีโลก (IJSBA), สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย (TJSBA), Watercross World by Asian Multi Sports, WGP#1 Waterjet World Grand Prix