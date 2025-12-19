ไทยบวก1แชมป์ เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ที่หาดจอมเทียนพัทยา

ทัพเจ็ตสกีไทยได้แชมป์เพิ่มอีก 1 แชมป์ จาก ด.ญ.บัวณภรณ์ วงศ์สุวรรณ ในการแข่งขันวันที่ 2 ของเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “การบินไทย ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. ที่หาดจอมเทียนพัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.
ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “การบินไทย ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ คัพ 2025” ซึ่งรวมการชิงแชมป์ทั้งแชมป์โลก, แชมป์เวิลด์ ซีรีส์ และแชมป์เอเชีย ที่หาดจอมเทียนพัทยา ชลบุรี เริ่มการแข่งขันวันที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ยังเป็นการตัดสินตำแหน่งแชมป์ในรุ่นเยาวชนและระดับสมัครเล่น
รุ่นเรือนั่งหญิง 1,100 ซีซีห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Women R/A1100 Stock) หลังผ่าน 2 โมโตแรก คริสทีน เคท แมร์ชาโด้ ของฟิลิปปินส์เป็นผู้มีคะแนนนำ ชิงดำกับ เอกอุมา เจริญสุข กับ ศศินา ผิวงาม 2 นักแข่งไทยในโมโตสุดท้าย ปรากฏว่า เอกอุมา โชคร้ายเรือเสียต้องออกจากการแข่งขัน
เกมเป็น แมร์ชาโด้ ที่ออกนำมี ศศินา พยายามไล่ แต่ก็ไม่ทัน สาวฟิลิปปินส์จึงคว้าแชมป์ไปครอง 163 คะแนน ศศินา รองแชมป์ 146 คะแนน อันดับ 3 ชนาภา ผลไม้ 118 คะแนน
รุ่นมือใหม่เรือยืนห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Novice Ski Stock) ทำการแข่งขัน 4 โมโต แซม วิลสัน จากสหราชอาณาจักร เข้าที่ 1 ได้จาก 3 โมโตแรก คะแนนลอยลำ จึงขับสบายๆเข้าที่ 2 มี แอนดรูว์ โว นักแข่งสหรัฐ เข้าที่ 1 และ วาซิม โรอิชี ของโมร็อกโกเข้าที่ 3
เมื่อรวม 4 โมโต วิลสัน คว้าแชมป์ 233 คะแนน รองแชมป์ อินทัช หลงนิยม ของไทย 188 คะแนน อันดับ 3 โรอิชี จากโมร็อกโก 185 คะแนน
รุ่นมือใหม่เรือนั่งห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Novice Runabout Stock) แข่งขัน 3 โมโต ซึ่ง 2 โมโตแรก คาลิล เซดดินี จากโมร็อกโก อันเจโล เวนตุส จากฟิลิปปินส์ และโมฮัมเหม็ด วาฮิด อกิลา จากซาอุดิอาระเบียมีคะแนนสูสีกันมาก มาชิงดำโมโตสุดท้าย
อย่างไรก็ตามทั้ง 3 คนผลงานไม่ดีกันหมด เป็น อิวาน คูบับสกี้ ของรัสเซียเข้าที่ 1 ตามด้วย อิซ ซามิซซี่ จากมาเลเซีย และ จักรินทร์ เนินหงษ์ ของไทยเข้าที่ 3 รวมคะแนน 4 โมโต เป็น เวนตุส ที่เข้าที่ 4 คว้าแชมป์ 139 คะแนน รองแชมป์ วาฮิด อกิลา 132 คะแนน อันดับ 3 เซดดินี่ 128 คะแนน
รุ่นเยาวชนอายุ 13-15 ปีเรือยืนเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (Junior 13-15 Ski 4 Stroke Lites) ทำการแข่งขัน 4 โมโต โดยผ่าน 3 โมโตแรก ชูการ์ ซาโต้ จากญี่ปุ่นมีคะแนนนำมา แต่ยังต้องลุ้นแชมป์โมโตสุดท้ายกับ ด.ช.โชคชัย มาลัยศรี และอาลี อัลอาลี จากยูเออี
สุดท้าย ชูการ์ ซาโต้ ยังแข็งแกร่งไล่แซงเข้าที่ 1 ตามด้วย โชคชัย และ ไท สมิธ จากสหรัฐ รวมคะแนน 4 โมโต ซาโต้ คว้าแชมป์ 233 คะแนน โชคชัยเป็นรองแชมป์ 205 คะแนน อันดับ 3 อัลอาลี 192 คะแนน
รุ่นเยาวชนอายุ 13-15 ปีเรือสปาร์คห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Junior 13-15 Spark Stock) ทำการแข่งขัน 3 โมโต เป็นการชิงกันของวงศกร สวรรค์ ของลาว กับด.ญ.บัวณภรณ์ วงศ์สุวรรณ ซึ่ง วงศกรเฉือนชนะบัวณภรณ์ได้ มีด.ช.คณพร ชื่นอารมณ์ ของไทยเข้าที่ 3
แต่ภายหลังคณะกรรมการเห็นว่า วงศกร ลัดทุ่นจึงสั่งตัดคะแนน และเป็น ด.ญ.บัวณภรณ์ เข้าที่ 1 แทนรวมทั้งคว้าแชมป์รุ่นนี้ไปครอง เป็นแชมป์รุ่นที่ 3 ของไทยในรายการนี้
การแข่งขันรายการนี้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย การบินไทย,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สยามวอเตอร์คราฟ, สวนน้ำวานา นาวา, Andamanda Phuket, มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, PTT Lubricants, ฟรีด้อม เรซซิ่ง, JETPILOT, WORLD AIR LOGISTICS, โรงแรม ดิวารี จอมเทียน บีช พัทยา, จังหวัดชลบุรี, เมืองพัทยา, สมาคมกีฬาเจ็ตสกีโลก (IJSBA), สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย (TJSBA), Watercross World by Asian Multi Sports, WGP#1 Waterjet World Grand Prix ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook : JET SKI WORLD SERIES ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป