ยัดห่วงหนุ่มไทย สู้สุดใจ ก่อนแผ่วปลายพ่าย ฟิลิปปินส์ 64-70 คว้าเหรียญเงินบาส 5x5 ซีเกมส์

บาสเกตบอล ชาย ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ระหว่าง ไทย เจ้าภาพ พบ ฟิลิปปินส์ แชมป์เก่า และดีกรีแชมป์ 19 สมัย
ไทย ผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเก็บชัย 3 แมตช์รวด เหนือ สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และเมียนมา ก่อนที่รอบตัดเชือก ชนะ มาเลเซีย ส่วน ฟิลิปปินส์ รอบแบ่งกลุ่ม ชนะรวด 2 แมตช์ และในรอบตัดเชือกเอาชนะ อินโดนีเซีย เข้ามา
แมตช์นี้เล่นกันท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก แฟนบาสไทย และฟิลิปปินส์ เดินทางมาเชียร์จนแน่นชนิดสนามแตก มีหลายชีวิตที่ไม่สามารถเข้าสนามได้ ต้องดูจอยักษ์บริเวณหน้าอาคารนิมิบุตรแทน
ออกสตาร์ท 2 ควอเตอร์แรก ไทย เล่นกันอย่างคึกคัก โกยแต้มหนีห่าง ฟิลิปปินส์ออกไปเรื่อยๆ โดยที่ทีม “ปินอย” มีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะ ส่วน 3 แต้มที่เป็นทีเด็ด ก็ไม่ค่อยมา ก่อนจบครึ่งแรก ไทย นำห่าง 38-29 คะแนน
ครึ่งหลังเหมือนหนังคนละม้วน ฟิลิปปินส์ รันชุดใหญ่ 15-3 คะแนน แซงนำ 44-41 แต้ม แต่ ไทย ก็ไม่ยอมให้คู่แข่งทิ้งแต้มให้ห่างมากนัก พยายามรักษาระยะห่างไม่เกิน 4 คะแนน จนเข้าควอเตอร์สุดท้าย
ควอเตอร์ที่ 4 ฟิลิปปินส์ เน้นเกมรับมากขึ้น ทำให้ ไทย เจาะค่อนข้างยาก สุดท้ายเป็นทีมแกร่งจากแดนตากาล็อก ที่ปิดจ๊อบเอาชนะไป 70-64 คะแนน ป้องกันแชมป์ พร้อมคว้าเหรียญทองสมัยที่ 20 ไปครอง