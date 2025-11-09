xs
สะดุดความหล่อ “แท่ง ศักดิ์สิทธิ์” ใส่เสื้อบอล ตามไปเชียร์ “โรงเรียนหมอนทองวิทยา” ถึงขอบสนาม

กรณีการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี HD แชมเปี้ยน คัพ 2025 รองชิงชนะเลิศ ระหว่าง โรงเรียนหมอนทองวิทยา ซึ่งกลายเป็นโรงเรียนฟีเวอร์ พบกับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ผลปรากฏว่าโรงเรียนหมอนทองวิทยา แพ้ให้กับอบจ.ชัยนาท ด้วยสกอร์ 1-2

ซึ่งเรื่องราว รถขนฝัน และปรากฎการณ์ ที่ทีมสร้างขึ้นระหว่างเดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศ ก็ได้ทำให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ “สนามแตก” สนามศุภชลาศัยมีผู้เข้าชมร่วม 3 หมื่นคน เป็นปรากฎการณ์ที่หาได้ยากในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน

ขณะที่นักแสดงชื่อดังอย่าง “แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง” ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่เดินทางไปร่วมเชียร์โรงเรียนหมอนทองวิทยา ในแมตซ์สำคัญในครั้งนี้ โดยเขียนแคปชั่นเชียร์ก่อนเริ่มแข่งขันว่า “หมอนทอง เอาแชมป์กลับบ้านนะ แมงปอล้อคลื่นเชียร์อยู่” อย่างไรก็ตามทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับ ต่างสะดุดกับความหล่อของเจ้าตัว ถึงขั้นแซวว่าทำไมถึงหล่อเป็นอปป้าขนาดนี้ เจ้าตัวก็ตอบกลับไปว่าเป็นร่างทองของตัวเอง












