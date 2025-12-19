ฟุตซอลชายไทยแพ้อินโดฯยับ 1-6 เสียแชมป์ซีเกมส์ครั้งแรก

การแข่งขันฟุตซอลชาย ในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นัดที่สี่ ที่นนทบุรี สเตเดียม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ อินโดนีเซีย โดยทีมชาติไทย มี 9 คะแนนเต็มจากการชนะ มาเลเซีย, เมียนมา และ เวียดนาม ขณะที่ อินโดนีเซีย มี 6 คะแนน จาก 3 นัด ทำให้เกมนี้ไทยต้องการแค่ผลเสมอเป็นอย่างน้อยก็จะคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ทันที
เกมนี้ มิเกล โรดริโก้ วาง 5 คนแรกเป็น อรุษ เส็นบัตร (GK), วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์, กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์, อิทธิชา ประภาพันธ์ (C), อัมรินทร์ เอกาพันธ์
เริ่มเกมมาทั้งสองทีมเปิดเกมแลกใส่กันทันที และนาทีที่ 4 ไทยได้ลุ้นจากจังหวะที่ อรุษ เส็นบัตร ตัดบอลแล้วจ่ายให้ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ สับหลอกก่อนแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงออกไป
นาทีที่ 6 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากคิกอิน และเป็น เชาว์วาลา ศรีอาวุธ ที่ยิงด้วยซ้ายไปติดเซฟของ อาหมัด ฮาบีบี
นาที 11 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะชิ่งแล้วมาจบที่ อธิปพงศ์ มุ่นพลาย แต่บอลหลุดกรอบออกไป
นาทีที่ 13 ไทยมาเสียจุดโทษ และเป็น ฟีร์มาน อาเดรียนซยาห์ ที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้ อินโดนำก่อน 1-0
นาที 15 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา เก็บบอลแล้วพลิกยิงด้วยขวา แต่ยังไปติดเซฟของ ฮาบิบี
นาที 17 อินโดนีเซีย หนีห่างเป็น 2-0 จากฟรีคิกที่ อาร์เดียนซยาห์ นูห์ ไหลให้ ซยากี ซาอัด ยิงเข้าไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง นาที 23 อินโดนีเซีย มาได้ประตูนำห่างเป็น 3-0 จากคิกอิน และเป็น ซามูเอล เอโก้ ที่ยิงด้วยซ้ายเข้าไป
นาที 26 ไทยน่าได้ประตูจากจังหวะที่ อธิปพงศ์ มุ่นพลาย ลากไปซัดด้วยขวาแต่ยังติดเซฟของ อาหมัด ฮาบิบี
หลังจากนั้นไทยเล่นพาวเวอร์เพลย์ นาที 28 อินโดนีเซีย นำห่างเป็น 4-0 จากจังหวะตัดบอลได้ และเป็นริซกี้ อมานด้า ที่ยิงเข้าไป
นาที 30 ไทยน่าได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะที่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ ได้ยิงแต่ยังไปติดเซฟ ของ ฮาบีบี อีกครั้ง
นาที 33 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ อิทธิชา ประภาพันธ์ ได้หลอกยิงเสาแรก แต่ยังติดเซฟของ ฮาบิบี อีกครั้ง
นาที 34 ไทยยังพาวเวอร์เพลย์ต่อเนื่องและเป็น อลงกรณ์ จันทร์พร ที่ได้กดด้วยซ้ายแต่ยังไปติดเซฟอีกครั้ง
นาที 35 อินโดนีเซีย ตัดบอลจากไทยได้ แล้วเป็น อาเดียนซยาห์ นูร์ ยิงเข้าไปให้ สกอร์ห่างเป็น 5-0
นาที 37 ไทยตามมาเป็น 1-5 จากพาวเวอร์เพลย์ ที่ วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ จ่ายให้ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ ยิงเข้าไป
นาที 39 อาเดียนซยาห์ นูห์ ตัดบอลจากพาวเวอร์เพลย์ของไทยได้ก่อนยิงไกลเข้าไปให้ อินโดนีเซีย นำห่างเป็น 6-1
ช่วงเวลาที่เหลือ ไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย พ่าย อินโดนีเซีย ไป 1-6 ทำให้คว้าเหรียญเงินในครั้งนี้มาครองเท่านั้น และนับเป็นการเสียแชมป์ ครั้งแรก หลังจากได้มา 5 สมัยซ้อน นับตั้งแต่ฟุตซอล มีการแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี 2007
โดยหลังจากนี้ ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะประชุมแผนเพื่อสรุปผลงาน และเตรียมทีมสำหรับทัวร์นาเมนต์ถัดไปในศึกฟุตซอล เอเชียน คัพ 2026 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2569