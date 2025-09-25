"ฟุตซอลไทย" ไล่เจ๊า "เกาหลีใต้" 2-2 จบแชมป์กลุ่ม คว้าตั๋วรอบสุดท้าย โต๊ะเล็กชิงแชมป์เอเชีย

วันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น. ณ ยิมเนเซี่ยม อบจ.นนทบุรี การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดที่สาม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย อันดับ 11 ของโลก พบกับ เกาหลีใต้ อันดับ 73 ของโลก
โดยทั้งสองทีมต่างชนะรวดมาในสองเกมแรก และมีหกคะแนนเต็ม ซึ่งเกมนี้ “มิเกล โรดริโก้” ส่งผู้เล่นห้าคนแรกเป็น ภานุรัตน์ โอฬาร (GK), เชาว์วาลา ศรีอาวุธ, สราวุท ผลาพฤกษ์, มูฮัมหมัด อุสมานมูซา และ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์
เริ่มเกมนาทีที่ 3 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำ เชาว์วาลา ศรีอาวุธ จ่ายบอลมาให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้ตัดเข้าในก่อนยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษเฉียดเสาออกไปนิดเดียว
ต่อมานาทีที่ 6 ไทย ได้จังหวะลุ้นยิงประตูขึ้นนำอีกครั้ง จากลูกเตะมุม กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ จ่ายบอลมาให้ สราวุท ผลาพฤกษ์ ก่อนจะไหลบอลกลับหลังให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้ยิงด้วยซ้ายไปติดเซฟผู้รักษาประตูเกาหลีใต้ ปัดออกมาได้
จากนั้นนาทีที่ 7 เกาหลีใต้ มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกคิกอิน ชิน จงฮุน ผ่านบอลเข้ากรอบเขตโทษ ก่อนที่บอลจะมา คิม กึนวู ยิงจ่อๆเข้าไป
ถัดมานาทีที่ 13 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูตีเสมอ จากลูกฟรีคิก สราวุท ผลาพฤกษ์ ไหลบอลมาให้ อลงกรณ์ จันทร์พร ได้ยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งไปชนคานอย่างเดียวเสียดาย ทำให้จบครึ่งแรก ไทย ตามหลัง เกาหลีใต้ 0-1
ครึ่งหลัง นาทีที่ 25 ไทย มาได้ประตูตามตีเสมอเป็น 1-1 จากลูกเตะมุม สราวุท ผลาพฤกษ์ จ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษ มาให้ ธีรภัทร เหมือนศรี ได้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูเกาหลีใต้ ก่อนตามซ้ำเข้าไป
จากนั้นนาทีที่ 30 เกาหลีใต้ ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 ออม จียง จ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษมาให้ ลี ฮันวูล ได้ยิงจ่อๆเข้าไป
ก่อนที่นาที 34 ไทย ตามตีเสมอได้อีกครั้งเป็น 2-2 สราวุท ผลาพฤกษ์ จ่ายบอลมาให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้พลิกตัวหลบผู้เล่นเกาหลีใต้ ก่อนยิงด้วยขวาเข้าประตูไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย เสมอกับ เกาหลีใต้ 2-2 คว้าแชมป์กลุ่มบี พร้อมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขัน ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AFC Futsal Asian Cup 2026) ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว