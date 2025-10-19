อรรถกร เตรียมความปลอดภัยเข้มฟุตบอลไทยร่วมสายกัมพูชา

นายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบให้นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) และนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคกีฬา ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่โรงแรมดีวาลักศ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
สำหรับวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ การจับสลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม
สำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์อยู่กลุ่มเอ ร่วมกับกัมพูชา, ติมอร์เลสเต กลุ่มบี เวียดนาม, มาเลเซีย, ลาว และกลุ่มซี อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์
ผลการจับสลากฟุตบอลหญิง กลุ่มเอ ไทย, กัมพูชา, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย / กลุ่มบี เวียดนาม, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย
ฟุตซอลหญิง กลุ่มเอ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ / กลุ่มบี เวียดนาม, เมียนมา, อินโดนีเซีย
วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย กลุ่มเอ ไทย, เวียดนาม, สิงคโปร์, ลาว กลุ่มบี อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, เมียนมา / ทีมหญิง กลุ่มเอ ไทย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ กลุ่มบี เวียดนาม, อินโดนีเซีย
สนุกเกอร์ บิลเลียด ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ สิงคโปร์, เมียนมา พบ อินโดนีเซีย / สนุกเกอร์ 15 แดง ทีมชาย ไทยได้บายเข้ารอบรองชนะเลิศ / สนุกเกอร์ 6 แดง ทีมชาย รอบแรก ไทย พบ อินโดนีเซีย / สนุกเกอร์ 15 แดง ทีมหญิง รอบแรก ไทย พบ มาเลเซีย / สนุกเกอร์ 6 แดง ทีมหญิง รอบแรก ไทย พบ ลาว
นายปรีชากล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพมีการเตรียมการให้พร้อมที่สุด เพื่อต้อนรับนักกีฬาทั้ง 11 ชาติ โดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการวางแผนด้านความปลอดภัย การต้อนรับนักกีฬา และการดูแลผู้ชมอย่างดีที่สุด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้มีการประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความปลอดภัยในทุกจังหวัดที่มีการแข่งขัน นอกจากนั้นรัฐมนตรีอรรถกรยังเน้นย้ำในการให้ความสำคัญกับการต้อนรับนักกีฬาและประชาชนให้มาแข่งขันและเชียร์กีฬาอย่างเต็มที่
นายปรีชากล่าวอีกว่า การที่ฟุตบอลไทยร่วมกลุ่มกับกัมพูชาทั้งทีมชายและทีมหญิงนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทีมไทยจะได้แสดงศักยภาพในเชิงกีฬา ซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการรักษาความปลอดภัยเอาไว้ทั้งก่อนแข่ง ระหว่างแข่ง หลังแข่ง ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด รวมถึงกีฬาชนิดต่างๆที่ไทยต้องเจอกับกัมพูชา ขอให้แฟนกีฬาชาวไทยมาเชียร์ด้วยน้ำใจนักกีฬา
ด้าน ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การที่ฟุตบอลไทยร่วมสายกับกัมพูชาตั้งแต่รอบแรก เป็นเรื่องที่ดีกว่าการไปเจอกันในรอบน็อกเอาต์ จะมีความกดดันในเรื่องการรักษาความปลอดภัยมากกว่า ส่วนติมอร์เลสเตที่ไม่มีชื่อมาแข่งขันก่อนหน้านี้ มีความผิดพลาดมาจากฝ่ายติมอร์เลสเตเอง ซึ่งเจ้าภาพก็ได้เพิ่มชื่อเข้าระบบไปแล้ว เป้าหมายของไทยในซีเกมส์มีอย่างเดียว คือ การเป็นแชมป์ให้ได้เท่านั้น