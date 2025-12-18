ไทยคว้า 2 ทองว่ายน้ำมาราธอนซีเกมส์ “เงือกเนย” เก็บทองที่ 4 ของตัวเอง

ว่ายน้ำมาราธอนซีเกมส์ ที่หาดจอมเทียน พัทยา ชิงชัย 2 เหรียญทอง ระยะ 10 กิโลเมตร ชาย และ หญิง โดยไทยส่ง 4 เงือก-ฉลามจอมอึดอย่าง กมนชนก ขวัญเมือง, ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์, นิธิกร เจียมพิริยะกุล และ รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ
โดยการแข่งขันต้องลุ้นระทึกกันจนวินาทีสุดท้ายของประเภทชายเมื่อ 3 นักว่ายน้ำจาก 3 ชาติเข้ามาพร้อมกัน ดูจากสายตามแทบจะแยกไม่ออกว่าใครเข้ามาเป็นอันดับ 1 แต่เมื่อสถิติปรากฏกองเชียร์ไทยได้เฮ เมื่อเป็นชื่อของ “ฉลามเป้” รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ อันดับ 1 เวลา 1 ชั่วโมง 56 นาที 37 วินาที คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญเงินเป็นของ ไม ทราน ทวน จากเวียดนาม ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 56 นาที 38 วินาที และเหรียญทองแดงเป็นของ ลูก้าเซวิท อาร์ตยอม จากสิงคโปร์ ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 56 นาที 41 วินาที
ขณะที่ฝ่ายหญิงต้องลุ้นกันสนุกแต่เป็น “เงือกเนย” กมนชนก ขวัญเมือง ที่เข้าเส้นชัยก่อนเพียงเสี้ยววินาที ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 6 นาที 30 วินาที คว้าเหรียญทองไปครอง และยังเป็นเหรียญทองที่ 4 ของเจ้าตัวในซีเกมส์ครั้งนี้ ส่วนเหรียญเงินเป็นของ แชนทัล หลิว จากสิงคโปร์ ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 6 นาที 35 วินาที และเหรียญทองแดง เป็นของ โว ธิ มายเทียน จากเวียดนาม ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 11 นาที 17 วินาที
สำหรับในวันที่ 20 ธ.ค.นี้จะเป็นการชิงชัยวันสุดท้ายของซีเกมส์ โดยว่ายน้ำมาราธอน ชิง 1 เหรียญทอง ประเภททีมผลัดผสมชายหญิง