ไมโลจุดพลังเชียร์ไทย ส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งกีฬาในฐานะผู้สนับสนุนซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ไมโล เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ชั้นนำระดับโลก ภายใต้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตอกย้ำแนวคิด “กีฬาคือครูชีวิต” หรือ Sport is a great teacher ร่วมหนุนพลังนักกีฬาไทยและจุดประกายการเรียนรู้ทักษะชีวิตจากสปิริตแห่งกีฬาให้แก่คนไทยทั่วประเทศ ในฐานะผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
ในกิจกรรม “วิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์" หรือ Torch Relay ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมานี้ คณะผู้บริหารเนสท์เล่ นำทัพพนักงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้น 4 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเสริมทัพด้วย 2 นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย นอร์ท-ปริชญ์ดิศรณ์ ชัยสุทธิวงศ์ และ ภีม-ธนัช ลิ้มปัญญากุล กิจกรรมนี้เป็นการประกาศเปิดตัวแคมเปญ #เชียร์ไทยไปกับไมโล เพื่อแสดงพลังของกองเชียร์ไทยและชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยลุ้นเหรียญรางวัล
นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโลเชื่อว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะ แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต และเป็นครูที่สอนให้ผู้เล่นรู้จักความมีวินัย ความมุ่งมั่น และการเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจ ไมโลได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่จัดทุก ๆ 2 ปี มาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ผ่านสปิริตแห่งการแข่งขันกีฬา พร้อมไปกับการส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยกัน เพราะไมโลเชื่อว่า ‘กีฬาคือครูชีวิต’ ที่จะวางรากฐานคุณค่าและบทเรียนชีวิตที่สำคัญให้กับเราทุกคน”
จุดประกายเชียร์ไทย ปลุกพลังใจรับซีเกมส์ 2025
การวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นใน 4 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา และนครราชสีมา กิจกรรมนี้เป็นส่วนสำคัญในการปลุกกระแสซีเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ไมโลได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันให้แก่ขบวนวิ่งในกรุงเทพฯ จัดเต็มทั้งขบวนพนักงานและผู้บริหาร ตัวแทนนักกีฬา ไมโลตุ๊กตุ๊ก และธงเชียร์ ครอบคลุมระยะทางกว่า 1.7 กิโลเมตร บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์จนถึงสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี พร้อมด้วยซุ้มเครื่องดื่มไมโลและน้ำดื่มแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมขบวนวิ่งคบเพลิงและคนทั่วไปที่มารอรับชมกิจกรรมครั้งสำคัญนี้ และตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ไมโลพร้อมเติมแรงใจชวนคนไทยเชียร์ไทยไปกับไมโลอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อโฆษณาทั้ง Out of Home และในช่องทางดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย เช่น บูทไมโลบริเวณหน้าสนามกีฬาที่มีการจัดแข่งขัน แจกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์เย็น ๆ เล่นเกมแจกพัดไมโล และมีบริการไมโลตุ๊กตุ๊ก กว่า 40 คัน รับส่งฟรีในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน วันที่ 9 และวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรวมพลังของแคมเปญ #เชียร์ไทยไปกับไมโล
กีฬาคือครูชีวิต - Sport is a great teacher
การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2568 ไม่เพียงเป็นการปลุกกระแสเชียร์นักกีฬาไทยในช่วงการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังเป็นการต่อยอดความมุ่งมั่นของไมโลในการขับเคลื่อนแนวคิด “กีฬาคือครูชีวิต” ให้เป็นแรงบันดาลใจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่คนไทยและเยาวชนทั่วประเทศ ไมโลเชื่อว่ากีฬาเป็นบทเรียนชีวิต นำไปสู่ความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่น และไมโลพร้อมอยู่เคียงข้างนักกีฬาไทยทุกคนในทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ชัยชนะ พร้อมส่งต่อพลังแห่งกีฬาให้คนไทยเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน
ไมโลพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเล่นกีฬาอย่างมีความหมาย เรียนรู้การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างทีมเวิร์กเพื่อเติบโตเป็นสังคมที่เข้มแข็ง เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต