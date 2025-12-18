เริ่มจองได้แล้ว! ฝ่ายจัดฯเปิดลงทะเบียนเข้าชมพิธีปิดซีเกมส์ 2025

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประกาศเปิดการลงทะเบียนเข้าชม พิธีปิดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA GAMES Thailand 2025) ซึ่งจะขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน
สำหรับการจองออนไลน์นั้น เปิดจองพร้อมกันตั้งแต่วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขณะเดียวกันยังเปิดรับลงทะเบียนหน้างาน (Walk-in) ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ด้วย
ทั้งนี้พิธีปิดในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถานนั้น คาดว่าจะมีการแสดงผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมของความเป็นไทยเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นการทิ้งทวน ก่อนจะส่งไม้ต่อให้เจ้าภาพครั้งไป อย่าง มาเลเซีย รับหน้าที่เจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ในปี ค.ศ.2027